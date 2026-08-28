Çocuklarda anafilaksi alarmı! Uzman isim tek tek anlattı: Bu belirtileri görürseniz beklemeyin

Alerjik reaksiyonların en ağır tablolarından biri olan anafilaksi, çocuklarda çok kısa sürede ciddi solunum ve dolaşım sorunlarına neden olabiliyor. Böyle bir durumda müdahalenin gecikmesi hayati risk oluştururken, doğru zamanda uygulanan adrenalin tedavisi kritik önem taşıyor. Özellikle daha önce anafilaksi geçiren çocukların ailelerinin acil durumlara hazırlıklı olması gerektiğini belirten Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akçal, adrenalin otoenjektörünün çocukların yanında hazır bulundurulması gerektiğini söyledi.

HANGİ ÇOCUKLAR ADRENALİN OTOENJEKTÖRÜ TAŞIMALI?

Adrenalin otoenjektörünün özellikle anafilaksi riski bulunan çocuklar açısından önemli bir acil müdahale aracı olduğunu belirten Doç. Dr. Akçal, "Besin alerjisi ile ilişkili anafilaksi yaşayan çocukların, arı alerjisine bağlı anafilaksi olgularının ve özellikle daha ileri yaş gruplarında herhangi bir sebebi saptanamayan idiyopatik anafilaksi geçiren hastaların adrenalin otoenjektörünü temin edip yanlarında bulundurmaları gerekir" dedi. Anafilaksinin öngörülemeyen ve hızlı ilerleyebilen bir tablo olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akçal, bu nedenle ailelerin acil durumda kullanılacak ilaca ulaşabilecekleri şekilde hazırlıklı olmalarının önem taşıdığını söyledi.

ADRENALİN OTOENJEKTÖRÜ NASIL SAKLANMALI?

Adrenalin otoenjektörünün uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine değinen Doç. Dr. Akçal, "25 derecenin altında, çok soğuk veya çok sıcak ortamlardan kaçınarak ve ışık görmeyen bir yerde, orijinal ambalajı içerisinde muhafaza edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ailelerin ilacın son kullanma tarihini de düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Akçal, özellikle küçük çocukların ilaca ulaşamayacağı ancak acil durumda ebeveynlerin kolayca erişebileceği güvenli bir alanın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI VARSA DİKKAT!

Anafilaksinin belirtilerinin hızlı şekilde tanınmasının müdahale açısından kritik olduğunu belirten Doç. Dr. Akçal, "Çok yaygın bir döküntüyle beraber saniyeler veya dakikalar içerisinde gelişen, hayati organların tutulduğu bir tablo varsa mutlaka adrenalin uygulanmalıdır. Özellikle solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili belirtiler önem taşıyor" dedi. Öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve solunum güçlüğünün yanı sıra bilinç bulanıklığı, aşırı uyku hali ve bayılma gibi belirtilerin de ciddi reaksiyonun göstergesi olabileceğini belirten Doç. Dr. Akçal, bu durumda ailelerin daha önce kendilerine öğretilen şekilde adrenalin otoenjektörünü doğru anatomik bölgeye uygulaması ve ardından en yakın acil servise başvurması gerektiğini ifade etti.