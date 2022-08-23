Çocuklarda ani tansiyon yüksekliğine dikkat! Tedavi altına alınmaması hayati risk taşıyor...

Yüksek tansiyon tıp dilinde hipertansiyon olarak biliniyor. Genelde aşırı tuzlu gıdalarla beslenme, şeker ve kolesterol hastalığı gibi daha birçok hastalıktan dolayı tetiklenebiliyor. Özellikle aşırı tuzlu gıdalardan kaçınmanızda fayda var! Peki çocuklarda görülen bu tansiyon nelere yol açıyor biliyor musunuz? İşte Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme konu hakkında bilgiler verdi...

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:13 PAYLAŞ ABONE OL

Yüksek tansiyon hastalığı olarak bilinen kan basıncı yükselmesi sadece yetişkin insanlarda değil aynı zamanda çocukluk çağında da görülebilmektedir. Farklı yaş gruplarında farklı sebepleri olmakla beraber ani tansiyon yükselmeleri heyecan, aşırı fiziksel aktivite ile de görülebilmektedir. Ancak süreklilik göstermesi olması ya da doğuştan itibaren tespit edilmesi ileri tetkik ve tedaviyi gerektirebilir.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Bulgu ve şikayetler çok çeşitli olmakla beraber yaş gruplarına göre farklılık gösterebilir. Yeni doğan dönemi ve süt çocukluğu döneminde huzursuzluk, kusma, emmede zorlanma, terleme olabileceği gibi daha büyük çocuklarda baş ağrısı, kulak çınlaması, terleme yorulma, çarpıntı gibi şikayetler yapabilir. Özellikle yenidoğan döneminde tespit edilen hipertansiyon doğuştan gelen aort damarının tıkanıklığı / daralmasını içeren hastalıkları, böbrek rahatsızlıklarını düşündürebilir. Yine ilerleyen yaşlarda sebep olarak böbrek üstü bezlerinin düzensiz çalışmasına bağlı oluşan hormonal bozukluklar, glomerülonefrit gibi böbrek dokusunun iltihabi durumları hipertansiyona neden olabilir. Çağımızın hastalığı olan obezite (şişmanlık) yine çocukluk çağı hipertansiyonunun sebeplerini oluşturmaktadır. Bundan başka madde bağımlılığı ve ilaç kullanımı da hipertansiyon nedeni olabilmektedir.