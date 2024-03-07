Çocuklarda ateş ne zaman tehlikelidir? Eğer bu belirtiler eşlik ediyorsa...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Sevinç, pediatrik hastalarda ateş yönetimini anlattı. Uzm. Dr. Sevinç "Çocuk doktorları olarak en büyük önceliğimiz hastalarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamaktır. Ateş, ebeveynlerin ortak kaygısıdır, anne babalar en iyi uygulamaları öğrenirlerse kaygılarını bir kenara bırakarak çocuklarına uygun bakımı sağlayabilirler" dedi.







DOĞRU ÖLÇÜM ÖNEMLİ

Uzm. Dr. Sevinç, ateşi çıkan çocukta ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

ATEŞİ ANLAMAK: Ateş, vücudun enfeksiyon veya hastalığa karşı verdiği doğal tepkidir. Çocuklarda ateş genellikle 38°C ve daha yüksek bir sıcaklık olarak tanımlanır. Ateşin kendisinin bir hastalık değil, altta yatan bir durumun belirtisi olduğunu unutmamak önemlidir.

ATEŞİN İZLENMESİ: Ateşin doğru ölçümü çok önemlidir. En hassas ölçümler için dijital termometre kullanımı önermekteyiz. Rektal ateş ölçümü bebeklerde ve üç aydan küçük çocuklarda en doğru sonucu verir. Daha büyük çocuklar için ağızdan, koltuk altından veya temassız ateş ölçerler uygun seçeneklerdir.

NE ZAMAN TIBBİ YARDIM ALINMALI: Ateşin kendisi genellikle zararlı olmasa da bazı durumlar acil tıbbi değerlendirmeyi gerektirir. Çocuk üç aylıktan küçükse ve ateşi (rektal ölçüm) 38°C veya daha yüksekse ebeveynler tıbbi yardım almalıdır.







VÜCUDU SUSUZ KALMAMALI

Ciddi semptomları olmayan ateş durumunda önceliğin çocuğun rahatını sağlamak olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Su ve sıvı desteği ile vücudun sıvısız (Dehidratasyon) kalmaması sağlanmalı. Hafif giysiler giydirilmeli ve ortam ısısı düşürülmeli. Ateş düşürücü ilaçlar ise hekim rehberliğinde kullanılmalıdır" diye konuştu.



EBEVEYNLERİN ATEŞ FOBİSİ

Ebeveynleri ateş fobisi, yani aşırı kaygıya ve aşırı tedaviye yol açan ateş korkusu hakkında eğitmenin önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Ateşin kendisi zararlı değildir ve genellikle vücudun enfeksiyonla mücadele ettiğinin bir işaretidir. Ebeveynler, yalnızca ateşi düşürmek yerine çocuklarının genel sağlığına ve rahatlığına odaklanmalıdır" dedi.



AŞILAR VE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

"Enfeksiyonların yayılmasını önlemek, çocuklarda ateş oluşumunu azaltmanın anahtarıdır" diyen Uzm. Dr. Sevinç, "El hijyeni, düzenli aşılama ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınma sağlanmalıdır. Ebeveynler şüpheye düştüklerinde çocuklarının hekimine danışmaktan çekinmemelidir. Çocuk hekiminiz, hastalığın ciddiyetini değerlendirerek, ateş yönetimi için çocuğunuz için uygun öneriler sunacaktır. Sonuç olarak pediatrik hastalarda ateş yönetimi, hem çocuğun konforuna hem de ateşin altında yatan nedene odaklanan dengeli bir yaklaşım gerektirir" diye konuştu.



ACİLE BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

Uzm. Dr. Sevinç, çocuğun ateşinin yüksek olduğu durumlara eşlik eden rahatsızlıklar var ise zaman kaybetmeden hastaneye giderek acile başvurulması gerektiğini söyledi. İşte o durumlar:

Nefes almada zorluk

Şiddetli baş ağrısı

Boyun tutulması

Sürekli kusma

Şiddetli acı

Olağan dışı uyuşukluk veya sinirlilik

Deri döküntüsü veya mor lekeler