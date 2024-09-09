Çocuklarda bu belirtiler varsa dikkat! Meğer işitme kaybının ilk göstergesi...

Ergün, çocukların karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin işitme problemi olduğunu ifade ederek okulda bu konuda sıkıntılar yaşayabileceklerini anlattı. Özellikle de sık tekrarlayan kulakta sıvı birikimi varsa çocuklarda işitme kaybına neden olabileceği konusunda uyardı.
İşitme kaybının çocuklarda öğrenme güçlüğüne ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabileceğine dikkati çeken Ergün, "Özellikle düzelmeyen veya sık tekrarlayan kulakta sıvı birikimi, bu yaştaki çocuklarda yaygın olarak görülür ve işitme sorunlarına yol açabilir. Okul öncesinde yapılacak rutin kontrollerin işitme sağlığını değerlendirmenin yanında, çocuğun burun ve boğaz yollarını incelemeyi de içerir." ifadelerini kullandı.
Ergün, geniz eti veya bademcik büyümesinin sık görülen bir sorun olduğunu aktararak, "Bu durum nefes almayı zorlaştırabilir ve uyku düzenini bozarak gün içi yorgunluğa neden olabilir. Çocuğun sınıfta dikkatsiz ve huzursuz olmasına sebep olabilir, okul başarısını düşürebilir. Alerjik rinit gibi kronik rahatsızlıklar da sınıf içi verimliliği olumsuz etkileyebilir. Okula başlamadan önce yapılacak detaylı bir KBB muayenesi, bu sorunların erken teşhisi ve tedavisinde kritik rol oynar." açıklamasını yaptı.
Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Ece Yılmazkasapoğlu Türkay da diş sağlığının, çocukların genel sağlığı ve okuldaki sosyal hayatı açısından büyük bir önem taşıdığını kaydederek, süt dişlerinde meydana gelen çürüklerin hem ağrıya hem de enfeksiyonlara neden olabileceği bilgisini paylaştı.
Diş problemlerinin çocukların derslere konsantre olmasını zorlaştırabileceğini ve sınıf ortamında huzursuz hissetmelerine yol açabileceği uyarısında bulunan Türkay, "Ayrıca ilerleyen dönemde kalıcı dişlerin düzgün çıkmasını da olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuzun düzenli olarak diş kontrollerine gitmesi, çürüklerin ve diş eti hastalıklarının erken dönemde fark edilmesi için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkay, çocuklara küçük yaşta diş fırçalama ve ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini belirtti.
GÖZ RAHATSIZLIKLARI ÇOCUĞUN DERSLERDEN GERİ KALMASINA NEDEN OLABİLİR
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlen Rodop Özgür ise görme yeteneğinin, öğrenme sürecinin en önemli parçalarından birisi olduğunu aktararak, çocukların genellikle görme bozukluklarını fark edemediklerini ya da bu konuda şikayet etmediklerini vurguladı.
Göz kontrollerinin okul öncesinde mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkati çeken Özgür, "Göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat ve şaşılık gibi göz rahatsızlıkları erken dönemde fark edilmediğinde, çocuğun derslerde geri kalmasına, tahtayı net görememesine, derslerden, ödevlerden, okuma ve yazmadan çabuk sıkılmasına, isteksizlik ve konsantrasyon sorunları yaşamasına neden olabilir." açıklamasında bulundu.,
SAĞLIKLI BESLENME VE UYKU DÜZENİ, OKULA UYUM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIR
Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral ise pediatri kontrollerinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini yakından takip etmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Okul öncesi dönemde yapılan pediatrik muayeneler, çocuğun büyüme ve gelişim süreçlerinin düzenli olarak izlenmesine olanak sağlıyor. Bu muayeneler, çocuğun kilo ve boy ölçümlerinin yanı sıra genel sağlık durumunu da kontrol eder. Ayrıca çocuğunuzun aşılarının tam olup olmadığını kontrol etmek, okul döneminde enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlamanın en etkili yollarından biridir. Pediatri kontrolleri, çocuğun beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi hakkında da bilgi verir. Bu kontroller, çocuğunuzun enerji düzeyini ve sınıf içi performansını artırmaya yönelik öneriler sunabilir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni, okula uyum sürecini kolaylaştırır ve çocuğunuzun daha aktif ve dikkatli olmasını sağlar."