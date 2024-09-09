Çocuklarda bu belirtiler varsa dikkat! Meğer işitme kaybının ilk göstergesi...

Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Ece Yılmazkasapoğlu Türkay da diş sağlığının, çocukların genel sağlığı ve okuldaki sosyal hayatı açısından büyük bir önem taşıdığını kaydederek, süt dişlerinde meydana gelen çürüklerin hem ağrıya hem de enfeksiyonlara neden olabileceği bilgisini paylaştı.

Diş problemlerinin çocukların derslere konsantre olmasını zorlaştırabileceğini ve sınıf ortamında huzursuz hissetmelerine yol açabileceği uyarısında bulunan Türkay, "Ayrıca ilerleyen dönemde kalıcı dişlerin düzgün çıkmasını da olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuzun düzenli olarak diş kontrollerine gitmesi, çürüklerin ve diş eti hastalıklarının erken dönemde fark edilmesi için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.