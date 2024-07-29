Çocuklarda bu belirtilere dikkat! Meğer sıcak çarpmasının göstergesiymiş...

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde güneş çarpması ya da sıcak çarpması olarak bilinen durumlar meydana gelebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ufuk Ertural, çocuklarda sıcak çarpmasına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi vererek bu durumun nasıl önlenebileceği ile ilgili önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:27 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklar ve bebekler, yüksek ısıya maruz kaldıklarında yetişkin kişilerden çok daha daha hızlı ve şiddetli bir şekilde ısı ve nemi hissedebiliyor. Bebeklerde ve çocuklarda vücut sıcaklığının 38 santigrat derecenin üzerine çıktığında terleme ortaya çıkar ve kaybedilen sıvının yerine konulamaması durumunda son derece ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Yaz aylarında çocukların artan hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenmemeleri için önlemler alınması gerekiyor.

SICAK ÇARPMASININ ÖNCÜSÜ ISI BİTKİNLİĞİ

Çocuklarda ve bebeklerde ısı çarpması ciddi bir tıbbi durumdur. Isı çarpmasının belirtileri ortaya çıkmadan önce, çocuklar genellikle ısı krampları ve ısı bitkinliği gibi daha hafif belirtiler vermektedir. Bu durum çocuklarda genellikle uzun süre oynadıktan sonra aşırı sıvı kaybı ve terlemeden kaynaklanmaktadır. Terlemeye bağlı olarak ortaya çıkan tuz ve sıvı kaybı ısı bitkinliğine neden olmaktadır. Aşırı kilolu, ilaç kullanan, güneş yanığı ve kronik hastalığı olan çocuklarda ısı bitkinliğinin görülme oranı yüksektir.