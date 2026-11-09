Çocuklarda grip ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Bu belirtilere dikkat

Sonbahar ve kış aylarında kreş ve okullarda çocuklar arasında grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülebiliyor. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalıklar, çocukların günlük yaşamını ve okul devamlılığını etkileyebiliyor. Grip ile soğuk algınlığının belirtileri benzer olsa da hastalığın başlangıcı ve seyri farklılık gösterebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kalçın Karakaş, çocuklarda grip belirtileri, evde bakım, ilaç kullanımı, okula dönüş ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

'GRİP ANİDEN BAŞLAYAN BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR'

Soğuk algınlığının genellikle burun akıntısı ve hapşırma gibi daha hafif belirtilerle başladığını dile getiren Uzm. Dr. Sibel Kalçın Karakaş, "Gripte ise ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve belirgin halsizlik daha sık görülebilir. Çocuk kendini yorgun hissedebilir, iştahı azalabilir ve günlük aktivitelerine katılmak istemeyebilir. Öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığının yanı sıra çocuklarda kusma ve ishal de görülebilir" diye konuştu.

Belirtilerin her çocukta aynı şekilde ortaya çıkmayabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Karakaş, hastalığın seyrinde çocuğun genel durumunun ve sıvı alımının takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.