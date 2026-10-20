Çocuklarda işitme kaybına kadar ilerleyebilir! Kış aylarında artan tehlikeye dikkat

Kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının, çocuklarda orta kulak enfeksiyonları ve kulakta sıvı birikimi riskini de beraberinde getirdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Alan, "Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi, bu rahatsızlıkların görülme sıklığını artırıyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Orta kulak enfeksiyonlarının çocuklarda daha yaygın görülmesinin anatomik nedenleri olduğunu belirten Doç. Dr. Alan, "Çocuklarda orta kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpü, yetişkinlere göre daha kısa ve daha yatay seyirlidir. Bu durum, orta kulağın daha kolay tıkanmasına ve enfeksiyona yatkın olmasına neden olur. Kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları da bu tabloyu tetikler" dedi. Orta kulak enfeksiyonu ile kulakta sıvı birikiminin farklı tablolar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Alan, "Orta kulak enfeksiyonu genellikle kulak ağrısı, ateş ve kulakta akıntı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kulakta sıvı birikimi ise bir enfeksiyon hastalığı değildir. Ateş ve ağrıya yol açmaz; daha çok işitme azlığı, küçük çocuklarda konuşma gecikmesi, okul çağındaki çocuklarda ise ders başarısında düşüşle kendini belli eder" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TANI İLERİ MÜDAHALEYİ ÖNLÜYOR'

Ailelerin bu belirtileri fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Alan,"Basit muayeneler ve işitme testleriyle tanı kolaylıkla konulabilir. Doğru zamanda yapılan tanı ve düzenli takiplerle çoğu vakada ileri müdahalelere gerek kalmadan tedavi mümkündür" diye konuştu.

Tedavinin, altta yatan nedene göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Alan, "Alerjik rinit, geniz eti büyümesi gibi durumlarda öncelikle bu sorunların tedavisine odaklanıyoruz. Medikal tedavi çoğu zaman yeterli olabiliyor. Ancak uzun süre devam eden ve işitme kaybına yol açabilecek sıvı birikimlerinde, kulak tüpü uygulaması gibi cerrahi yöntemlere de başvurabiliyoruz" dedi.