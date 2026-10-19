Çocuklarda kalp hastalığının habercisi mi? Uzmanından üfürüm açıklaması: "Yüzde 80-90'ı..."

Çocuk muayenelerinde kalbin dinlenmesi sırasında normal kalp seslerinden farklı bir ses duyulması, ailelerin aklına doğuştan kalp hastalıklarını getirebiliyor. Ancak kalpte duyulan her üfürümün kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin büyük bölümünün masum olduğunu ifade etti. Üfürümün altında bir hastalık olup olmadığının EKO ile ortaya konulabildiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, bazı çocuklarda bu sesin yalnızca büyüme döneminde kalpten geçen kanın farklı hızlarda akmasına bağlı olarak duyulabildiğini söyledi.
"HEMEN KALPTE DELİK OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR"
Üfürümün, doktorun kalbi dinlerken normal kalp seslerinden farklı bir ses duyması anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, "Aileler ilk bu tabiri duyunca çok tedirgin oluyorlar. Üfürüm demek, normal kalp seslerinden farklı bir ses duymak anlamına geliyor. Ancak aileler bunu duyunca hemen akıllarına kalpte delik ya da kötü bir doğumsal kalp hastalığı geliyor" dedi. Üfürümlerin büyük bölümünün iyi huylu olduğunu belirten Yozgat, "Duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ı masum oluyor. Yani altta bir kalp hastalığını göstermiyor. Korkutucu bir adı var ama genellikle sonuç iyi çıkıyor" ifadelerini kullandı.
DEĞİŞİK SESLER GELEBİLİR
Üfürümün nedeninin belirlenmesi için çocuk kardiyolojisi değerlendirmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yozgat, "Üfürümün nedenini bulmanın yolu çocuk kardiyoloji uzmanlarının yaptığı EKO, yani kalbin ultrasonografik incelemesiyle değerlendirmek. EKO ile bu üfürümün bir hastalığa bağlı olup olmadığını ayırt ediyoruz" diye konuştu. Kalpte delik, kapak veya damarlarla ilgili bir sorun tespit edildiğinde duyulan sesin "patolojik üfürüm" olarak değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, EKO'da herhangi bir hastalık saptanmaması halinde ise "masum üfürüm" denildiğini söyledi. Prof. Dr. Yozgat, "Masum üfürüm, duyulan sesin bir hastalığı göstermediği anlamına geliyor. Çocuklar büyürken kalpten geçen kan farklı zamanlarda farklı hızlarda akabilir ve dinleyen doktor tarafından değişik sesler duyulabilir." dedi.
BAZI DELİKLER KENDİLİĞİNDEN KAPANABİLİYOR
Üfürümün altında bir kalp hastalığı tespit edilmesi halinde tedavinin hastalığın türüne göre planlandığını belirten Prof. Dr. Yozgat, bazı kalp deliklerinin yalnızca takip ve gerektiğinde ilaç tedavisiyle izlenebildiğini ifade etti. Yozgat, "Bazı deliklerde sadece ilaç tedavisi uyguluyoruz ve izliyoruz. Özellikle kalbin üst veya alt bölümlerindeki bazı delikler kendi kendine kapanabiliyor. Ancak bazıları kapanmayabiliyor ve o zaman ameliyat gündeme gelebiliyor" dedi. Kalpteki darlıklarda ise girişimsel tedavi seçeneklerinin değerlendirilebildiğini belirten Yozgat, "Darlıklarda balon uygulaması, anjiyo yöntemleriyle balon uygulanması gündeme gelebiliyor" diye konuştu.
3-10 YAŞ ARASINDA KALP ROMATİZMASI
Çocuklarda üfürüm değerlendirilirken özellikle 3-10 yaş arasındaki dönemde akut romatizmal ateş ve buna bağlı kapak hastalıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, "3 ile 10 yaş arasında çocuklarda özel olarak tedirgin olduğumuz bir hastalık var. O da akut romatizmal ateş, yani kalp romatizması. Muayenede duyulan üfürüm kapak hastalığını da gösterebilir. Eğer üfürüm kapak hastalığına bağlıysa tedavi yaklaşımımız farklı oluyor" ifadelerine yer verdi.