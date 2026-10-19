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Çocuklarda kalp hastalığının habercisi mi? Uzmanından üfürüm açıklaması: "Yüzde 80-90'ı..."

Çocukların rutin sağlık kontrollerinde kalplerini dinleyen doktorun farklı bir ses duyduğunu söylemesi, ailelerde endişeye neden olabiliyor. Özellikle kalpte delik ya da doğuştan gelen bir hastalık ihtimali anne babaları korkuturken, bu sesin her zaman ciddi bir soruna işaret etmediği belirtiliyor. Peki, kalpte duyulan üfürüm ne anlama geliyor ve hangi durumlarda tehlike oluşturuyor?

Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk muayenelerinde kalbin dinlenmesi sırasında normal kalp seslerinden farklı bir ses duyulması, ailelerin aklına doğuştan kalp hastalıklarını getirebiliyor. Ancak kalpte duyulan her üfürümün kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirten Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin büyük bölümünün masum olduğunu ifade etti. Üfürümün altında bir hastalık olup olmadığının EKO ile ortaya konulabildiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, bazı çocuklarda bu sesin yalnızca büyüme döneminde kalpten geçen kanın farklı hızlarda akmasına bağlı olarak duyulabildiğini söyledi.

"HEMEN KALPTE DELİK OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR" Üfürümün, doktorun kalbi dinlerken normal kalp seslerinden farklı bir ses duyması anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Yozgat, "Aileler ilk bu tabiri duyunca çok tedirgin oluyorlar. Üfürüm demek, normal kalp seslerinden farklı bir ses duymak anlamına geliyor. Ancak aileler bunu duyunca hemen akıllarına kalpte delik ya da kötü bir doğumsal kalp hastalığı geliyor" dedi. Üfürümlerin büyük bölümünün iyi huylu olduğunu belirten Yozgat, "Duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ı masum oluyor. Yani altta bir kalp hastalığını göstermiyor. Korkutucu bir adı var ama genellikle sonuç iyi çıkıyor" ifadelerini kullandı.