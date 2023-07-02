Çocuklarda kronik öksürük tehlikenin işareti! Özellikle o yaş grubuna dikkat...

"BAZEN HAFTALARCA FARKEDİLMİYOR"

Solunum yoluna yabancı cisim kaçan çocukların genellikle ciddi solunum sıkıntısıyla hastaneye getirildiğini kaydeden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Bazı gecikmiş olgularda nedeni bulunamayan kronik öksürük şikayeti oluyor. Bazen 1 ay sonra bile o yabancı cisim bir röntgende farkedilip bize gönderilen hastalar olabiliyor. Röntgende de görülmeyebiliyor bazı çisimler. Radyoopak madde olması gerekiyor röntgende görünebilmesi için." diye konuştu.

"EN SIK METAL PARA YUTMAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Ailelerin, çocuk özellikle ek gıdaya geçtikten sonra ağızlarına götürdükleri cisimlere çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Dr. Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk tadına bakmak için ya da keşfetmek için ne bulursa ağzına götürebiliyor. 2 yaşından sonra kuruyemiş tarzı gıdalar aileler tarafından çocuğa istemli bir şekilde verilebiliyor mesela. Bunlar da çocukta çiğneme alışkanlığı tam olarak kazanılmamışsa, soluk borusuna kaçabiliyor. Yabancı cisim yutmada en sık, evin içerisinde kolay ulaşılabilen şeylerden biri olan bozuk para yutmayla karşılaşıyoruz. Genellikle yemek borusunun birinci darlığında tıkanma yapıyor metal para. Bu tür hastalar zaten tükürüklerini dahi yutamıyorlar, beslenemiyorlar, bu şikayetle bize getiriliyorlar. Biz kolay ulaşılabilir bir bölgede olduğu için beslenme yolundan parayı rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ama mideye düşen ya da bağırsağa geçen yabancı cisimlerde herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Bekle gör politikasını uyguluyoruz. Çünkü gastrointestinal sistemin yani ağızdan anüse kadar olan sindirim sisteminin en dar bölgesi yemek borusunun birinci darlığı. Buradan geçen her cisim, dışkı ile atılabilir."