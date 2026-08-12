Çocuklarda “mide gribi” diye geçiştiriliyor! Asıl nedeni bakın neymiş



"KÜÇÜK ÇOCUKLARDA SIVI KAYBI HIZLA GELİŞEBİLİR"

Enfeksiyonla birlikte çocuklarda hızlı sıvı kaybı olabileceğini söyleyen Özer; "Enfeksiyon kaynaklı bu sağlık sorunu çoğunlukla tamamen iyileşmeyle sonuçlansa da özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda, 65 yaşından büyük yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastaneye yatış gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Küçük çocuklarda ve yaşlılarda belirtiler ortaya çıktıktan sonra tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir. Virüsün en yüksek düzeyde yayılması enfeksiyondan sonraki 2-5 gün içinde gerçekleşir. Virüs öncelikle dışkıda bulunmakla birlikte kusmukta da bulunabilir" dedi.





"ÇOCUKLARIN TEMAS ETTİĞİ HER YÜZEY BULAŞ KAYNAĞI OLABİLİR"

Samet Özer, çocukların temas ettiği yüzeylerin bulaş kaynağı olabileceğini söyleyerek; "Norovirüs; okul, kreş ve çocukların birbirleriyle yakın temas hâlinde olduğu oyun alanlarında kolaylıkla bulaşabilir. Mevsimsel olarak görülen birçok hastalığın aksine norovirüs yılın her döneminde ortaya çıkabilir. Aniden başlayan kusma, ishal ve mide kramplarıyla kendini gösteren norovirüs oldukça bulaşıcıdır. Çocukların çevrelerindeki nesnelere sık sık dokunması ve ellerini ağızlarına götürmesi, enfeksiyonun hızlı şekilde yayılmasına zemin hazırlayabilir. Enfeksiyon; hasta kişiyle yakın temas, enfekte yiyecek veya su tüketmek, tuvalet ve diğer ortak kullanım alanlarındaki kirlenmiş yüzeylere temas etmek ve temas sonrası ellerin yeterince yıkanmaması yollarıyla bulaşabilir" ifadelerini kullandı.





"ANİDEN BAŞLAYAN KUSMA VE İSHAL ÖNEMLİ BİR UYARI"

Hastalığın önemli uyarılarının kusma ve ishal olduğunu söyleyen Özer; "Her norovirüs vakası aynı şekilde seyretmeyebilir. Belirtiler her çocukta farklı şiddette ortaya çıkabilir. Norovirüs belirtileri genellikle enfeksiyondan 12 ila 48 saat sonra görülür ve özellikle çocuklarda şunlar gözlenebilir;

Mide bulantısı ve kusma, bazen şiddetli veya fışkırır tarzda, genellikle sulu ishal, mide ağrısı veya krampları, hafif ateş, kas ağrıları ve halsizlik ve tükenmişlik. Tablonun en şiddetli olduğu dönem genellikle 1 ila 3 gün sürer. Çocuklar 3. günden sonra kendilerini daha iyi hissetmeye başlayabilir. Ancak norovirüs, dehidrasyona yani vücudun aşırı sıvı kaybetmesine neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarda sıvı kaybı hızlı gelişebileceğinden, gerekli müdahalenin geciktirilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Elleri sık sık ve doğru şekilde yıkamak, yüzeyleri temizlemek, yiyecekleri iyice yıkamak, hasta kişilerden uzak durmak, hasta yetişkinlerin ve çocukların mümkün olduğunca evde kalması enfeksiyonun yayılmasını azaltacaktır" diye konuştu.