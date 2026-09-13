Çocukları hastalıklardan korumak için altın öneriler! Uzman tek tek açıkladı

Sonbaharın gelmesiyle ve okulların açılmasıyla birlikte artacak rahatsızlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Arslan, "Bunların başında gribal ve soğuk algınlığı geliyor. Bunu hem çocuklarımızı hem bizi hem de yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı nasıl etkileyeceği konusunda konuşacağız. Her şeyden önce mevsim geçişlerinde direncimizi güçlendirmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bunu da en başta sağlıklı beslenerek yapacağız. Okullarla beraber kahvaltı denen çok önemli bir öğünümüz var, en başında bunu atlamamamız gerekiyor. Mutlaka proteinli, karbonhidratlı ve yağı dengeli bir kahvaltı yapılması gerekiyor ki güne zinde ve dinç olarak başlayabilelim" diye konuştu.