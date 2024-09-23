Çocukların ders çalışması kadar önemli! Okuldaki başarılarının sırrı...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Kaydu, göz sağlının okul çağındaki çocuklarda başarıyı etkileyen önemli bir konu olduğunu belirterek, aileleri çocuklarını düzenli göz muayenesine götürmeleri gerektiği konusunda uyardı.



Çocukların göz sağlığının eğitim başarısı üzerindeki etkisinin büyük olduğuna dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Kaydu, "Göz sağlığı, çocukların öğrenme sürecinde temel etken. Net göremeyen çocuklar, tahtadaki yazıları seçemeyebilir, kitapları okumakta zorlanabilir ve derslere odaklanmakta güçlük çekebilir. Bu aşamada hem anne babaların hem de öğretmenlerin dikkati çok önemli. Çocuklar genellikle görme problemlerini fark edemez veya bunu ifade edemezler. Ancak sık sık baş ağrısı, gözlerini kısarak bakma, tahtadaki yazıları görememe, kitap okurken zorlanma gibi belirtiler göz problemlerinin işareti olabilir. Bu tür belirtiler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Erken teşhis edilen göz sorunları, basit müdahale ve önlemlerle çözülebilir ve çocuğun hem sosyal hem de öğrenim hayatı olumsuz etkilenmez" dedi.



Göz taramalarının, çocukların gelecekteki başarıları için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Dr. Kaydu, "Göz tembelliği, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat çocuklarda en sık görülen sorunlar. Bu sorunların erken tanısı büyük önem taşıyor" diye konuştu.