Çocukların gelişiminde bu 4 besine dikkat! En önemli öğün...

Diyetisyen Zeynep Dolu, okul ve anaokulu çağındaki çocuklar için doğru beslenme önerilerinde bulundu. Çocukların sağlıklı beslenme için dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerden yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmesi gerektiğini işaret eden Diyetisyen Zeynep Dolu, "Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir. Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi için okul öncesi dönemde günde 2-3 porsiyon süt, yoğurt, peynir tüketmelidir. Günlük beslenme planı içerisinde yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurtaya mutlaka yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde sık görülen demir eksiliği anemisi demire olan ihtiyacı arttırır. Bu nedenle beslenmede kırmızı et, tavuk, balık, yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler, pekmez gibi demirden zengin besinlere mutlaka yer verilmedir.





EN ÖNEMLİ ÖĞÜN KAHVALTI

Çocuklar için en önemli öğün kahvaltı olduğunun altını çizen Diyetisyen Dolu, "Bütün gece süren açlıktan sonra, vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Çocukların her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığı kazanmalarına özen gösterilmelidir. Peynir, haşlanmış yumurta, zeytin, 1-2 dilim tahıllı ekmek veya 1 bardak süt, ev yapımı bir peynirli poğaça, şeftali çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvaltı örneğidir. Gün boyu fiziksel ve zihinsel performansın en üst düzeyde tutulabilmesi, düzenli olarak ara ve ana öğünlerin tüketilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, öğün atlanmamalıdır. Kişiden kişiye değişmekle beraber sağlıklı ve iştahlı bir 2-6 yaş grubu çocukta günlük tüketilecek besinlerin 3 ana, 2 ara öğünde alınması en uygun olanıdır" dedi.



Yüksek oranda şeker ve şekerli besinler çocukların beslenmesi için uygun olmadığına dikkat çeken Diyetisyen Dolu, "Şeker alımı ile iştahsızlık ve diş çürümeleri arasında sıkı bir ilişki vardır." Bu riski azaltmak veya en aza indirmek için öğün aralarında şeker, yağ ve enerji içeriği yüksek bisküvi, kek, cips, meyve suları gibi sağlıksız atıştırmalıkların yerine vitamin-mineral içeriği yüksek sebze-meyve, süt, ayran, sandviç yağlı tohumlar gibi sağlıklı seçenekler sunulmalı ve paketli hazır besinlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Paketli ürünlerin enerji değeri yüksek, besleyici değerleri düşüktür. Paketli gıdalar yerine evde kendimiz yapabileceğimiz kolay tariflerimiz denenebilir. Ayrıca çocuklar tarafından sevilen bu sağlıksız yiyecekler okul veya aile ortamında ödül olarak sunulmamalıdır şeklinde açıklamasını sonlandırdı.