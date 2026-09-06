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Çocuklukta başlayan alışkanlık ileride fıtığa neden olabilir! Uzmanından kritik uyarı

Çocukların ve gençlerin günlük yaşamında telefon, tablet ve bilgisayarın kapladığı zaman giderek artarken, hareketsizlik de beraberinde önemli sağlık sorunlarını getiriyor. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak ve yeterince egzersiz yapmamak, kasların ve eklemlerin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, çocukluk döneminde kazanılan hareketsiz yaşam alışkanlığının ilerleyen yıllarda bel ve boyun fıtığı riskini artırabileceği konusunda aileleri uyarıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:02
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Çocuklukta başlayan alışkanlık ileride fıtığa neden olabilir! Uzmanından kritik uyarı

Günümüzde çocukluk ve gençlik döneminde geçirilen zamanın büyük bölümünün ekran karşısında geçmesi, beraberinde çeşitli kas ve iskelet sistemi sorunlarını da getiriyor. Özellikle telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gençler uzun süre aynı pozisyonda kalırken, hareketsiz yaşam tarzı boyun ve bel bölgesindeki kasların yeterince gelişememesine neden olabiliyor.


"TEMEL NEDEN, HAREKETSİZ YAŞAM VE EGZERSİZ YAPILMAMASIDIR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hareketsiz yaşamın sağlıksız olduğunu ifade ederek, "Gençlerde bel ve boyun fıtığının artmasındaki temel neden, çocukluktan itibaren hareketsiz bir yaşam sürülmesi ve egzersiz yapılmamasıdır. Geçmişte sokakta oynanan hareketli oyunların yerini, bugün saatlerce masa başında veya koltukta bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına bakarak geçirilen zaman aldı. Boyun, bel ve bacakların uzun süre hareketsiz kalması, kas gelişimini yetersiz kılar ve eklem hareketlerini sınırlar. Bu zayıf altyapı yüzünden gençler ilerleyen yıllarda valiz taşımak veya aniden ağır sporlara başlamak gibi durumlarla karşılaştığında kas ve eklemler bu yükü kaldıramaz, sonuç olarak bel ve boyun fıtıkları ortaya çıkar" dedi.


"ÇOCUKLAR YÜZME, KOŞU GİBİ FARKLI SPOR DALLARINA TEŞVİK EDİLMELİ"
Bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu dile getiren Şen, "Aileler ve öğretmenler çocukları yüzme, koşu gibi farklı spor dallarına teşvik etmelidir. Spor, çocukları fıtıktan korumanın yanı sıra beyne yeterli kan gitmesini sağlayarak zihinsel gelişimi ve çözüm odaklı düşünmeyi de destekler. Gençlerimizi bu rahatsızlıklardan korumak için sporu onların hayatına erken yaşlardan itibaren yerleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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