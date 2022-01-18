Çorap giydiğinizde böyle iz çıkıyorsa dikkat! Bu işaret...

Çorap giymek kadar basit bir alışkanlık, sağlık sorunlarının ilk sinyallerini vererek erken müdahaleyi mümkün hale getirebilir. Bu nedenle her gün dikkatli bir şekilde vücudunuzu izleyerek bu işaretleri ilk elden yakalayabilirsiniz. Peki nedir bu işaretler? İşte cevabı…

YÜKSEK TANSİYON





Sıklıkla şişmiş bir bacak hissine sahipseniz bunun sebebi, yoğun bir sıvı birikimini olabilir. Genellikle ağrılı olmayan bir belirti olsa da çorap giymek, büyük oranda rahatsız edici hale gelir. Yüksek tansiyon, vücuttaki su tutulumunun en önemli sebeplerinden biri. Bunun sebebi ise, kalbin vücuttaki kan pompalama işlevinde zayıflamasıdır. Bunun sonucunda vücut, genellikle bacaklarda ve ayaklarda oluşan su tutulumu ile tepki verir.

DEHİDRASYON (SUSUZLUK)

Yeterince su tüketmemek, kan damarlarında önemli bir hasarın yolunu açar. Hasar görmüş damarlar ise kendisini çevreleyen dokularda sıvı birikmesine neden olacak sızıntıların ortaya çıkmasına ortam hazırlar. Bu sızıntıların en çok ortaya çıktığı noktalar ise; ayak bilekleri ve ayak çevresidir. Bu nedenle ayak bileklerinin etrafında oluşan çorap izler, vücudun susuz kaldığının en büyük işareti olabilir.

VARİS OLUŞUMU



Bacaklardaki damarlar zayıfladığında kanın kalbe yeterince hızlı geri dönüşü sağlanamaz. Bu nedenle bacak damarlarında kanın birikimi, ağrılı şişlikler ortaya çıkarır. Bu durum, varisli damarların ortaya çıkışındaki en önemli faktörlerden biridir. Sıklıkla bacaklarınızda ortaya çıkan çorap izleri, kan akışının düzenli olmadığına dair bir işaret olabilir. Bu durum ise varis oluşumunu ilk aşamalarda yakalamanızı kolaylaştırabilir.

İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ OLABİLİR

Bazı tansiyon veya antidepresan gibi ilaç türleri, alt bacaklarda şişme nedeni olabilir. Ayrıca bazı hormon dengesizlikleri ve doğum kontrol için kullanılan ilaçlar da bacaklarda şişmenin ana sebeplerinden bazılarını oluşturabilir. Bu nedenle ilaçların kullanımı esnasında bacaklarınızda daha fazla çorap izini fark ediyorsanız, ilaçlarınızı aldığınız uzmandan fikir almak önemli olabilir.

BACAKLARDAKİ ŞİŞMEYİ ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?





Bacaklarınızdaki düzenli olarak çorap izleir ortaya çıkıyorsa bir uzmana mutlaka danışılmalı. Fakat bunun yanı sıra bu şişkinlikler, yaşam alışkanlıklarınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Yapacağınız birkaç değişim sayesinde bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. İşte o öneriler…