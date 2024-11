Çürük dişlere geçit vermiyor! Meğer ağzı adeta temizliyormuş...

DİŞ ETLERİ İÇİN BİBER, ÇİLEK VE TURUNÇGİLLER

C vitamini de diş etlerinin sağlığı için çok önemli. C vitamini diş eti hastalıklarını önleyebilir. Turunçgiller, biber, çilek gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek diş etlerini güçlendirir. Florür ise diş minesinin güçlenmesine yardımcı olur ve çürük oluşma riskini azaltır.