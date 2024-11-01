Çürük dişlere geçit vermiyor! Meğer ağzı adeta temizliyormuş...

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma; probiyotikli gıdaların, diş çürümesini ve diş eti hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu. Özellikle yoğurt, kefir ve fermente sebzeler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Bu da diş çürümesini önlüyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.11.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:41 PAYLAŞ ABONE OL

Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Bu faydalı besinlerin başında probiyotikler geliyor. Probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genel sağlık için olduğu kadar diş sağlığı için de önemli olduğunu belirten Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Baki Meşe, "Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Yapılan araştırmalar gösterdi ki probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin besinler ağızdaki faydalı bakterilerin sayısını artırarak zararlı bakterilerin çoğalmasını önlüyor" dedi.



KALSİYUM ÖNEMLİ

Diş sağlığı için özellikle D ve C vitaminlerinin de önemli olduğunu vurgulan Uzm. Dr. Meşe, "D vitamini, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. C vitamini ise diş eti hastalıklarını önleyebilir" dedi.



SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN BESLENME REÇETESİ

DİŞ sağlığını korumak ve güçlendirmek için dengeli bir diyet, düzenli diş bakımı ve zararlı gıdalardan kaçınmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Meşe, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek genel sağlığımız için önemli olduğu kadar dişlerimizin sağlığı için de önemlidir" dedi. Uzm. Dr. Meşe, diş sağlığına faydalı olan besinleri ve faydalarını şöyle sıraladı: