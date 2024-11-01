Çürük dişlere geçit vermiyor! Meğer ağzı adeta temizliyormuş...

Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Bu faydalı besinlerin başında probiyotikler geliyor. Probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genel sağlık için olduğu kadar diş sağlığı için de önemli olduğunu belirten Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Baki Meşe, "Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de var. Yapılan araştırmalar gösterdi ki probiyotikler, ağızdaki yararlı bakterilerin sayısını artırıyor. Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin besinler ağızdaki faydalı bakterilerin sayısını artırarak zararlı bakterilerin çoğalmasını önlüyor" dedi.
KALSİYUM ÖNEMLİ
Diş sağlığı için özellikle D ve C vitaminlerinin de önemli olduğunu vurgulan Uzm. Dr. Meşe, "D vitamini, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. C vitamini ise diş eti hastalıklarını önleyebilir" dedi.
SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN BESLENME REÇETESİ
DİŞ sağlığını korumak ve güçlendirmek için dengeli bir diyet, düzenli diş bakımı ve zararlı gıdalardan kaçınmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Meşe, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek genel sağlığımız için önemli olduğu kadar dişlerimizin sağlığı için de önemlidir" dedi. Uzm. Dr. Meşe, diş sağlığına faydalı olan besinleri ve faydalarını şöyle sıraladı:
LİFLİ SEBZE VE MEYVELER TÜKÜRÜK ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR
Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor içerir. Aynı zamanda tükürük üretimini artırarak, ağızdaki asitleri nötralize eder. Ayrıca, elma ve havuç gibi lifli sebze ve meyveler, çiğneme sırasında dişleri mekanik olarak temizler ve tükürük üretimini teşvik eder.
BALIK VE YUMURTA SARISI DİŞLERİ GÜÇLENDİRİYOR
Diş sağlığı için en önemli vitaminlerden biri de D vitaminidir. Bu vitamin, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Güneş ışığı en iyi D vitamini kaynağıdır. Ancak balık, yumurta sarısı gibi besinlerden de alınabilir.
DİŞ ETLERİ İÇİN BİBER, ÇİLEK VE TURUNÇGİLLER
C vitamini de diş etlerinin sağlığı için çok önemli. C vitamini diş eti hastalıklarını önleyebilir. Turunçgiller, biber, çilek gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek diş etlerini güçlendirir. Florür ise diş minesinin güçlenmesine yardımcı olur ve çürük oluşma riskini azaltır.
ŞEKER; DİŞ MİNESİNE ZARAR VERİR
Şekerli ve asidik gıdalar, diş sağlığına ciddi zarar verebilir. Şeker, ağızdaki bakterilerle etkileşime girerek asit üretir. Bu asitler, diş minesini etkiler ve zamanla dişlerde aşınmaya ve çürümeye yol açabilir. Bu tür yiyecek ve içecekleri sınırlı tüketmek ve sonrasında su ile ağzı çalkalamak önemlidir.
SU İÇMEK AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN ÇOK FAYDALI
Su, diş sağlığını korumada kritik bir role sahip . Su içmek, ağızdaki yiyecek parçalarını temizler ve asitleri nötralize eder. Ayrıca, florürlü su içmek, diş minesinin güçlenmesine katkı sağlar. Tükürük üretimini artırarak diş çürüklerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.