D vitamini depolarını dolduruyor! Bağışıklığı kalkana dönüştüren "kahvaltı"





"TÜRK MUTFAĞINDA SOĞAN VE SARIMSAĞIN ÖNEMLİ YERİ VAR, BUNLAR DA DOĞAL ANTİOKSİDANDIR"

Kış aylarında su tüketiminde azalma olduğuna değinen Dr. Erim, "Buna dikkat edilmesi gereklidir. Çinko bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli bir mineral. Bunun için de kabak çekirdeği başta olmak üzere kuruyemiş tüketebiliriz. Kış aylarında dışarıda vakit geçirmek azaldığı için fiziksel aktivitelerde de azalmalar oluyor. Fiziksel aktivite de bağışıklık sistemini güçlendirici önemli bir etmendir. Türk mutfağında soğan ve sarımsağın önemli yeri var. Sarımsak da önemli bir doğal antioksidandır. Antibakteriyel özellikleri var, doğal antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaların içine soğan sarımsak ekleyerek de bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz" şeklinde konuştu.