Dalgınlık mı absans mı? Birkaç saniyede belli oluyor

EEG TANIDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Absans nöbetinin bir epilepsi nöbeti tipi olduğunu ve bazı epilepsi sendromlarıyla birlikte olabileceğini, beraberinde farklı nöbet tiplerinin de görülebileceğini belirten Doç. Dr. Gürkan, tanı sürecinde ayrıntılı öykünün büyük önem taşıdığını ifade etti. Nöbete tanık olan kişilerin gözlemlerinin ve mümkünse video kayıtlarının da değerlendirmeye yardımcı olabileceğini aktaran Doç. Dr. Gürkan, "Hastayı ayrıntılı olarak dinlemek, öyküsünü almak, mümkünse nöbeti gözlemlemek ve sonrasında muayenesini yapmak önemli. Özellikle EEG, böyle bir epilepsi nöbetine tanı koymada çok önemli" diye konuştu. Gerekli görülen hastalarda beyin görüntülemesi ve farklı tetkiklerin de yapılabileceğini söyledi.