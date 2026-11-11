Dalgınlık mı absans mı? Birkaç saniyede belli oluyor

Gözlerini bir noktaya sabitleyen, birkaç saniye boyunca çevresine tepki vermeyen ve ardından kaldığı yerden devam eden kişilerin bu davranışları, absans epilepsisi açısından önemli br belirti oluşturabiliyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Zahide Mail Gürkan, dalgınlık ile absans nöbetinin birbirinden ayırt edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Normal dalan bir kişinin dikkatini çekebiliriz, seslendiğimizde kendine gelebilir. Absans nöbetinde ise tamamen bir cevapsızlık vardır" ifadelerini kullandı.
DALMA ANİ BAŞLAYIP ANİ SONLANIYORSA DİKKAT
Nöbet sırasında kişinin bir anda yaptığı işi bıraktığını ve çevresine cevap vermediğini aktaran Doç. Dr. Gürkan, "Absans nöbetleri esas olarak kişinin aniden durması, dalması, çevresine cevap vermemesi şeklinde ani başlayan ve ani sonlanan epileptik nöbetlerdir" ifadelerini kullandı. Absans nöbetlerinin çoğunlukla çocukluk döneminde görüldüğünü, özellikle 4-14 yaş arasında daha sık ortaya çıkabildiğini söyleyen Doç. Dr. Gürkan bu nöbetlerin erişkinlik dönemine kadar devam edebildiğini veya erişkinlik döneminde başlayabildiğini belirtti.
HER DALMA EPİLEPSİ DEĞİL
Günlük yaşamda görülen her dalmanın absans nöbeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Gürkan, uyku bozuklukları, metabolik sorunlar ve stres gibi durumların da kişinin dalgın görünmesine neden olabileceğini söyledi. Normal bir dalgınlık sırasında kişinin seslenildiğinde veya dikkati çekildiğinde çevresine yanıt verebildiğini belirten Doç. Dr. Gürkan, "Normal dalan bir kişinin dikkatini çekebiliriz, seslendiğimizde kendine gelebilir ve etrafına bakabilir. Ancak absans nöbetinde tamamen bir cevapsızlık vardır" dedi.
EEG TANIDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Absans nöbetinin bir epilepsi nöbeti tipi olduğunu ve bazı epilepsi sendromlarıyla birlikte olabileceğini, beraberinde farklı nöbet tiplerinin de görülebileceğini belirten Doç. Dr. Gürkan, tanı sürecinde ayrıntılı öykünün büyük önem taşıdığını ifade etti. Nöbete tanık olan kişilerin gözlemlerinin ve mümkünse video kayıtlarının da değerlendirmeye yardımcı olabileceğini aktaran Doç. Dr. Gürkan, "Hastayı ayrıntılı olarak dinlemek, öyküsünü almak, mümkünse nöbeti gözlemlemek ve sonrasında muayenesini yapmak önemli. Özellikle EEG, böyle bir epilepsi nöbetine tanı koymada çok önemli" diye konuştu. Gerekli görülen hastalarda beyin görüntülemesi ve farklı tetkiklerin de yapılabileceğini söyledi.
DOĞRU TEDAVİYLE NÖBETLER KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR
Absans nöbetlerinin çoğunlukla ilaç tedavisine iyi yanıt veren epilepsi gruplarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. Gürkan, antiepileptik ilaçlarla birçok hastanın nöbetsiz şekilde yaşamını sürdürebildiğini söyledi. Epilepsinin kişinin kişiliğini veya üretkenliğini belirleyen bir durum olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Gürkan, "Doğru tanı ve doğru tedaviyle sorunsuz bir yaşam sürmek mümkün. Özellikle epilepsi hastaları için bunu bilmek önemli. Doğru tanıya ve tedaviye ulaşmak önemli" ifadelerini kullandı.