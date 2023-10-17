Damar tıkanıklığını saniyeler içinde açıyor! Günde 1 bardak bu meyvenin suyunu içerseniz...

ORMAN MEYVELERİ

Bu meyveler, iltihabı azaltma ve kalp sağlığını iyileştirme yetenekleri de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararıyla ilişkilidir. Yaban mersini, çilek, kızılcık, ahududu, böğürtlen gibi orman meyveleri lif, vitaminler, mineraller ve faydalı bitki bileşikleri içerir. Bunlar arasında kalp sağlığını destekleyebilecek polifenoller de dahil olmak üzere flavonoid antioksidanlar bulunur.