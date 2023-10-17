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Damar tıkanıklığını saniyeler içinde açıyor! Günde 1 bardak bu meyvenin suyunu içerseniz...

Damar tıkanıklığı, damarların iç yüzeyinde birikmiş yağ, kolesterol, plaklar veya diğer maddeler nedeniyle daralması veya tıkanması durumunu ifade eder. Bu durum, kan akışını kısıtlayarak vücudun oksijen ve besin maddelerini taşımasını engelleyebilir. Damar tıkanıklığı, ateroskleroz olarak da bilinir. Bu durumun önüne geçmek adına ise tüketebileceğiniz belirli besinler bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:45
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Damar tıkanıklığını saniyeler içinde açıyor! Günde 1 bardak bu meyvenin suyunu içerseniz...

Damar tıkanıklığının en yaygın nedeni, zaman içinde damar duvarlarında biriken aterosklerotik plaklardır. Bu plaklar, kolesterol, yağlar, kalsiyum ve diğer maddelerin birikmesi sonucu oluşur. Bu plaklar damarların iç yüzeyini daraltır ve sertleştirir, bu da damarların tıkanmasına yol açabilir.

Damar tıkanıklığı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir, özellikle kalp hastalığı, felç ve periferik arter hastalığı gibi. Risk faktörleri arasında kötü beslenme alışkanlıkları, sigara içme, yetersiz fiziksel aktivite, yüksek tansiyon, diyabet ve genetik faktörler yer alır.

Belirli yiyecekleri yemek, arterlerin tıkanmasını önlemeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Bazı örnekler arasında meyveler, fasulye, domates, balık, yulaf ve yapraklı yeşillikler bulunur.

DAMAR TIKANIKLIĞININ ÖNÜNE GEÇEN YİYECEKLER

DOMATES

Domates ve domates ürünleri, ateroskleroz gelişiminin azaltılmasında özellikle yararlı olabilecek bitki bileşiklerini içerir.

Domates karotenoid pigment likopen içerir. Araştırmalar likopen açısından zengin domates ürünleri tüketmek, iltihabı azaltmaya, HDL (iyi) kolesterolü artırmaya, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Pişmiş domatesi zeytinyağıyla birleştirmek, tıkanmış arterlere karşı en büyük korumayı sağlayabilir.

Aynı zamanda araştırmalar günde 1 bardak domates suyu tüketmenin de damar tıkanıklığını önlemede önemli bir yardımcı olabileceğini gösteriyor.

ORMAN MEYVELERİ

Bu meyveler, iltihabı azaltma ve kalp sağlığını iyileştirme yetenekleri de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararıyla ilişkilidir. Yaban mersini, çilek, kızılcık, ahududu, böğürtlen gibi orman meyveleri lif, vitaminler, mineraller ve faydalı bitki bileşikleri içerir. Bunlar arasında kalp sağlığını destekleyebilecek polifenoller de dahil olmak üzere flavonoid antioksidanlar bulunur.

Araştırmalar ayrıca orman meyvelerini yemenin ateroskleroz risk faktörleri olan yüksek LDL (kötü) kolesterol, tansiyon, kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde azalttığını da göstermiştir. Meyveler, iltihabı ve kolesterol birikimini azaltarak, arter fonksiyonunu iyileştirerek ve hücresel hasara karşı koruyarak arterlerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

FASULYE

Fasulye lifle doludur ve fasulye gibi lif açısından zengin yiyecekler yemek aterosklerozu önlemek için çok önemlidir.

Fasulye yemek, kolesterol düzeylerini yönetmenin mükemmel bir yoludur ve arterlerin tıkanma riskini azaltır. Birçok çalışma, fasulye yemenin LDL (kötü) kolesterol düzeylerini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.

Fasulye, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kardiyoprotektif etkiler sunar:

  • kan basıncını düşürmek
  • kan trigliserit düzeylerini azaltmak
  • LDL ve toplam kolesterol seviyelerini düşürmek
  • iltihabı azaltmak
  • arter fonksiyonunun iyileştirilmesi

Aynı incelemeler, fasulye açısından zengin diyetlerin de iyileştirilebileceğini belirtiyor:

  • insülin hassasiyeti
  • vücut ağırlığı ve bel çevresi
  • kolon sağlığı
  • bağırsak mikrobiyomu çeşitliliği

Bu etkilerin tümü ateroskleroz riskini azaltabilir.

BALIKLAR

Omega-3 açısından zengin balık yemek, ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir, ancak araştırmacılar bunun nedenini henüz kesin olarak belirlememiştir.

Başka bir araştırma, balık yemenin size şu yararları sağlayabileceğini gösteriyor;

  • trigliseritleri azaltmak
  • düşük kalp atış hızı ve kan basıncı sağlamak
  • oksijen açısından zengin kanın organlarınıza pompalanmasını iyileştirmek
  • iltihabı azaltmak
  • kan pıhtılaşması riskini azaltmak

SOĞAN

Soğan Allium cinsinin bir parçasıdır ve arter sağlığını desteklemek de dahil olmak üzere sağlık yararlarıyla bağlantılıdır. Araştırmalar, bu popüler sebzeler açısından zengin bir beslenmenin arterleri koruyabileceğini göstermiştir.

70 yaş ve üzeri 1.226 kadının takip edildiği 15 yıllık bir çalışma, soğan gibi Allium sebzelerinin daha fazla tüketilmesinin, aterosklerozun neden olduğu hastalıklara bağlı ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

Soğanlar, bilim insanlarını kan damarı iltihabını önlemeye, kandaki trombositlerin bir araya toplanmasını engellemeye ve nitrik oksit varlığını artırmaya yardımcı olabileceğini düşündüğü kükürt bileşikleri içerir. Bu etkilerin tümü ateroskleroza karşı korunmaya ve arter sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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