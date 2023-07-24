Damarlardaki iltihabın şifası yediğimiz o besinde saklı! 1 porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

ORMAN MEYVELERİ Konu iltihaplanma olduğunda kırmızı, mor ve koyu renkli meyveler iltihaplanmayı önlemekte idealdir. Özellikle orman meyveleri harika bir seçimdir. Yaban mersini, kiraz, kızılcık, ahududu ve çilek antioksidan bakımından zengindir ve hastalıklarla savaşma özelliklerine sahiptir.

FASULYE Barbunya gibi da dahil olmak üzere tüm fasulye çeşitleri, hem harika bir protein kaynağıdır ve aynı zamanda lif, folik asit, magnezyum, demir ve çinko içerir. Kas sağlığını iyileştirmek için de harikadırlar.