Damarlardaki iltihabın şifası yediğimiz o besinde saklı! 1 porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Artrit, bir veya birden fazla eklemde iltihaplanma (inflamasyon) sonucu oluşan bir grup hastalığı anlatmaktadır. Genellikle eklem ağrısı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle karakterizedir. Artrit, genellikle uzun süreli bir durumdur ve eklemdeki hasarın ilerleyebileceği kronik bir hastalık olabilir. Tüketeceğimiz doğru besinler ile bunu önlememiz mümkündür.
BALIK
Seçilebilecek en iyi balıklardan bazıları somon, ton balığı, sardalya ve hamsidir. Bu balıklar omega-3 bakımından oldukça yüksektir ve kalp sağlığına yardımcı olur, eklem şişmesini ve ağrıyı azaltır.
KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR
Kuruyemiş ve tohumlar, sağlıklı bir atıştırmak için harikadır. Ceviz, antep fıstığı, badem ve keten tohumları harika seçeneklerdir. Yüksek miktarda lif, kalsiyum, magnezyum ve E vitamini içerirler.
ORMAN MEYVELERİ
Konu iltihaplanma olduğunda kırmızı, mor ve koyu renkli meyveler iltihaplanmayı önlemekte idealdir. Özellikle orman meyveleri harika bir seçimdir. Yaban mersini, kiraz, kızılcık, ahududu ve çilek antioksidan bakımından zengindir ve hastalıklarla savaşma özelliklerine sahiptir.
FASULYE
Barbunya gibi da dahil olmak üzere tüm fasulye çeşitleri, hem harika bir protein kaynağıdır ve aynı zamanda lif, folik asit, magnezyum, demir ve çinko içerir. Kas sağlığını iyileştirmek için de harikadırlar.
YAĞLAR
Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, birçok iltihap sökücü ilaç gibi hareket ederek kıkırdak hasarını ve iltihaplanmayı önleyebilir. Balık yemiyorsanız balık yağı hapları iyi bir alternatif olabilir ancak kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.
SARIMSAK VE ZENCEFİL
Sarımsak ve zencefil, enflamatuar molekülleri baskılama yeteneğine sahiptir. Ancak ölçülü tüketmek önemlidir ve doğru oranlar için hekimize danışmanız önemlidir.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, içerisinde bulunan kurkumin adlı bileşik sayesinde güçlü anti-iltihap özelliklerine sahiptir. Kurkumin, çeşitli enzimleri ve molekülleri hedef alarak iltihaplanma yolaklarını baskılayabilir. Karabiberle birlikte tüketildiğinde kurkuminin emilimi artar, bu nedenle genellikle bu şekilde kullanılır.
BAHARATLAR
Biberiye, kekik ve zencefil gibi baharatlar da anti-iltihap özelliklere sahiptir. Özellikle zencefil, gingerol adı verilen bileşikleri içerir ve iltihaplanma süreçlerini etkileyerek rahatlama sağlayabilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, pazı, lahana, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, folat, C vitamini, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar ile lif bakımından zengindir. Bu besinler, antioksidanlar ve diğer fitokimyasallar aracılığıyla inflamasyonu azaltabilir ve hücrelerin hasara uğramasını önleyebilir.