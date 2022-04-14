Damarlardaki pıhtılaşmanın en büyük işareti! Göğsünüzde baskı hissediyorsanız…

Kalp-Damar Sağlığı Uzmanı Micheal Tran, herkesin yaşadığı semptomların farklı olduğunu ve bazen şiddetli olabilirken bazen hiçbir belirti vermediğini belirtiyor. Fakat buna rağmen, kan pıhtılaşmasının ortak belirtileri olduğunu da dile getiriyor. Uzmanlara göre tehlike yaratacak olan tehlikeli bir kan pıhtılaşması yaşadığınıza dair beş işaret bulunuyor. İşte o işaretler…

AĞRI VE ŞİŞLİK





Kollarda veya bacaklarda geçmeyen ağrı, şişlik ve kızarıklık bir kan pıhtılaşması sorunu ile karşı karşıya kaldığınız anlamına gelebilir. Kalp-Damar Sağlığı Uzmanı Geoffrey Barnes, kan pıhtısının genellikle bacaklarda ortaya çıktığını ve bu nedenle şişlik semptomunun önemli olduğunu belirtiyor.

NEFES DARLIĞI

Sebebi açıklanamayan bir nefes darlığı sorunu yaşıyorsanız, bunu göz ardı etmemeniz oldukça önemli. Uzman Anjali Vaidya, nefes darlığının kalbi veya akciğerleri etkileyen herhangi bir durumla ilişkili olsa da daha önce akciğerlerinde pulmoner emboli adı verilen kan pıhtısı sorunu ile karşılaşan hastalar için daha endişe verici olduğunu açıklıyor. Bu hastalar için nefes darlığı, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon adı verilen durumun ciddi bir belirtisi olabilir. Tedavi edilmediği takdirde ise kalp yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

GÖĞÜS AĞRISI





Dr. Tran, göğsünüzde ön taraftan başlayıp arkaya doğru göğüs bölgesinden geçen ateşli bir ağrı hissedilebileceğinden bahsediyor. Ayrıca göğüsteki ağırlık veya kalıcı baskı hissetmek de bu konuda önemli belirtilerden biri. Yalnızca çok kısa bir an bu hissi yaşadıysanız ve geçtiyse kan pıhtısı riski düşüktür. Fakat Dr. Tran yine de her şart altında mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğinin de altını çiziyor.

SPAZM VE KRAMPLAR

Sıklıkla tekrarlanan ve geçmeyen spazm, kramp gibi durumlar yaşıyorsanız, bir kan pıhtısı sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Damar Cerrahı Lee Kirksey, ağrı bir kez başladığında genellikle devam eder ve kolay kolay geçmez diyerek açıklıyor. Bu nedenle geçmeyen ağrılarla karşı karşıya kalmanız halinde uzmana danışmanız oldukça önemli ayrıntılardan biri.

COVID-19 VE KAN PIHTISI İLİŞKİSİ







Doktorlar, Covid-19'un artan pıhtılaşma riskine bağlı olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Cleveland Clinic'teki Bariatrik ve Metabolizma Enstitüsü Direktörü Ali Aminian, Covid-19'un endotelyum adı verilen kan damarlarının hücresel astarına zarar verebildiğini söylüyor. Yapılan otopsiler, bu pıhtıların ve yaygın ciddi endotel hasarının Covid-19'a yakalanan birçok hastada artan ölüm nedenlerin ikisi olduğunu ortaya koydu.