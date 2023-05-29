Damarlardaki sessiz katili ortadan kaldırıyor! İşte kan pıhtılaşması riskini bitirmenin formülü…

Sağlıklı beslenmeye ek olarak, kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz başka şeyler de vardır, örneğin:

Düzenli egzersiz yapmak: Egzersiz, kanın düzgün bir şekilde akmasına yardımcı olur ve kan pıhtılaşması riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı bir kiloyu korumak: Obezite kan pıhtılaşması için bir risk faktörüdür, bu nedenle sağlıklı bir kiloyu korumak önemlidir.