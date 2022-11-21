Damarları 20’li yaşlardaki gibi sağlıklı hale getiriyor! Her kahvaltıda sadece 5 gram kalp krizini önlüyor

Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜNDE SADECE BEŞ GRAM"

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı. Katılımcıların lif alımı hakkında fikir veren anketler, başlangıçtan itibaren altı ayda bir planlanan ziyaretlerle takip edildi. Araştırmacılar, günde beş gramlık tahıl lifi alımındaki artışın, önemli ölçüde daha düşük C-reaktif protein, interlökin 6 sitokinleri ve interlökin-1 reseptör antagonisti konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu buldular.

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, daha fazla sebze veya meyve lifi alımı, iltihaplanma veya KVH riskini önemli ölçüde etkilemedi.