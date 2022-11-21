Damarları 20’li yaşlardaki gibi sağlıklı hale getiriyor! Her kahvaltıda sadece 5 gram kalp krizini önlüyor

"YAŞLI ERİŞKİNLERDE KALP YÜZÜNDEN ÖLÜMLERİ AZALTIYOR"
JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.
"GÜNDE SADECE BEŞ GRAM"
Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı. Katılımcıların lif alımı hakkında fikir veren anketler, başlangıçtan itibaren altı ayda bir planlanan ziyaretlerle takip edildi. Araştırmacılar, günde beş gramlık tahıl lifi alımındaki artışın, önemli ölçüde daha düşük C-reaktif protein, interlökin 6 sitokinleri ve interlökin-1 reseptör antagonisti konsantrasyonu ile ilişkili olduğunu buldular.
Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, daha fazla sebze veya meyve lifi alımı, iltihaplanma veya KVH riskini önemli ölçüde etkilemedi.
"İLTİHAPLANMA KALP KRİZİ ETKENİ"
Enflamasyon (iltihaplanma), plakların büyümesini desteklediği ve atardamarlardaki mevcut plakları gevşeterek kan pıhtılarına neden olduğu için kalp krizlerinin önemli bir öncüsüdür.
Bu kan pıhtıları, kalbe giden atardamarların içinde sıkışıp kalp krizine neden olmakla ünlüdür. Araştırmacılar şunları yazdı: "Bu sonuçlar, tahıl liflerinin sistemik iltihabı azaltmada daha etkili olabileceğini gösteriyor. Çözümlenmemiş inflamasyonun hem birden fazla hastalık riskinin artması hem de sonuçları ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında, çalışmalar inflamasyonun bu sonuçlar üzerindeki spesifik aracılık etkisini araştırmalıdır."
"TAHIL LİFİ UZUN YAŞAM SIRRINA SAHİP"
Yulaf, ekmek, pirinç ve makarnada bulunan tahıl lifinin daha önce kalp krizinden kurtulanların daha uzun yaşama şansını arttırdığı gösterilmişti.
Bunun temel nedeni, düzenli olarak tam tahıllı tahıl tüketiminin kan dolaşımındaki kolesterolün önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunmasıdır. Lif, sindirim sisteminde ona bağlanarak ve atılım yoluyla vücuttan atarak kolesterolü düşürür.
"KOLESTEROL MİKTARINI AZALTARAK KALP HASTALIĞINA KARŞI KORUYUCU HALE GELİR"
Better Health adlı sağlık kuruluşu: "Kalp hastalığına katkıda bulunan bir faktör, yüksek kan kolesterol düzeyleridir. Yulaf (beta-glukanlar içeren) ve pisilyum gibi çözünür lif açısından zengin olan tam tahıllı tahılları düzenli olarak yemenin kan dolaşımındaki kolesterol miktarını önemli ölçüde azalttığı ve kalp hastalığının gelişimine karşı koruyucu olabileceği bulunmuştur."
Ancak besin kaynağı, insülin duyarlılığı ve kolorektal kanser gibi sağlığın diğer yönleri için de zengin faydalar sağlayabilir. Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan bir araştırma, lif açısından zengin bir kahvaltı yapanların diyabet ve kanserden erken ölüm riskinin genel olarak azaldığını buldu.
Ancak kahvaltılık gevrekler ve tam tahıllı bisküviler gibi bazı tahıllar lif bakımından yüksek olsa da, genellikle tahıl lifinin faydalarını yok edebilecek ilave tuz ve şeker içerirler.