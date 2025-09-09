Damarlarınız paslanan su borusu gibi olabilir! Bu belirtilere dikkat!





"AZ İÇMEK YETERLİ DEĞİL SİGARAYI MUTLAKA BIRAKIN"

Erken tanının önemini vurgulayan Dr. Yurtman kan testleriyle kolesterol, şeker ve trigliserit değerlerine bakılabileceğini; efor testiyle de kalbin performansının görülebileceğini ifade etti. Boyun ve bacak damarlarını gözden geçirmek için ultrason (doppler); damarların içini üç boyutlu görmek için ise BT anjiyo yapılabileceğini sözlerine ekledi.



Dr. Yurtman damar sağlığını korumak için şu tavsiyelerde bulundu: "Sigarayı bırakın gerçekten bırakın, 'az içiyorum' diye kandırmayın. Akdeniz tipi beslenin; zeytinyağı, balık ve sebzenin kalp dostu üçlü olduğunu unutmayın. Egzersiz yapın, hareket edin, en azından haftada en az 3 gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapabilirsiniz. Kilonuzu kontrol edin. Özellikle 40 yaş üstüyseniz düzenli check-up yaptırın."



"Damar tıkanıklıkları sessizdir ama sonuçları gürültülüdür" diyen Dr. Yurtman kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret etti. Damar sağlığına dikkat etmenin kalp sağlığına da hizmet etmek olduğunun altını çizerek erken tanı ve takibin altını çizdi.