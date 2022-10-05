Dayanılmaz ağrılara çare oluyor! İlaçtan çok daha etkili...

Aerobik egzersizler;

Araştırmalar, düzenli aerobik egzersizin fibromiyaljili kişilerde ağrıyı, fonksiyonu ve genel yaşam kalitesini iyileştirdiğini defalarca göstermiştir.

Pek çok doktor, fibromiyalji için ilk tedavi yöntemi olarak hafif aerobik egzersizi önermektedir. Bu, herhangi bir ilaç kullanmaktan çok çok önemlidir. Doktorunuz sizin için bir veya daha fazla ilaç yazmış olsa bile fiziksel olarak aktif olmak çok önemlidir.

400'den fazla kadın fibromiyalji hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, daha az hareket eden hastaların ve daha fazla hafif fiziksel aktivite gösteren hastalara göre, daha çok ağrı, daha çok yorgunluk ve hastalığın daha çok olumsuz etkisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Çok ağrıya sebep oluyorsa veya egzersiz yapmaktan çok yorulduysanız, yürümeye, yüzme havuzunda hareket etmeye veya diğer hafif aktivitelerle egzersizlere başlayabilirsiniz. Bunu düzenli olarak yaparsanız, zamanla gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırabilirsiniz.