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Dayanılmaz baş ağrılarının tetikleyicisi! Sakın bu besini yemeyin: Tek lokması bile sinir hücrelerini...

Migren, başın bir tarafında zonklayan bir ağrıya neden olabilen şiddetli bir baş ağrısıdır. Ayrıca mide bulantısı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet ve görme bozukluklarına neden olabilir. Migren baş ağrıları saatlerce hatta günlerce sürebilir. Peki migrenden nasıl uzak durulmalı?

Giriş Tarihi: 01.07.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:06
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Dayanılmaz baş ağrılarının tetikleyicisi! Sakın bu besini yemeyin: Tek lokması bile sinir hücrelerini...

Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen bu ağrıları tetiklenmesinden uzak durmak ise; kaliteli bir yaşamın da formülü. Migrenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Migren için bazı yaygın tetikleyiciler şunları içerir:

  • Stres
  • Uyku eksikliği
  • Çikolata veya işlenmiş etler gibi belirli yiyecek ve içecekler
  • Adet öncesi meydana gelenler gibi hormonal değişiklikler
  • Parlak ışıklar veya yüksek sesler
  • Hava değişiklikleri

Migreni önlemenin kesin bir yolu yoktur, ancak riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır, örneğin:

  • Tetikleyicilerden kaçınmak
  • Düzenli egzersiz yapmak
  • Yeterince uyumak
  • Stresle başa çıkma
  • Yeterli su tüketimi

Sık sık migren yaşıyorsanız, önleyici tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun. Migrenin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek bir dizi ilaç vardır.

Kendinizi migrenden korumak için bazı ek ipuçları:

  • Belirtilerinizi ve tetikleyicilerinizi takip etmek için bir baş ağrısı günlüğü tutun. Bu, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
  • Doktorunuzla düzenli kontroller yaptırın. Sık migreniniz varsa, doktorunuz sizin için doğru olan bir tedavi planı geliştirmenize yardımcı olabilir.
  • Derin nefes alma veya meditasyon gibi gevşeme tekniklerini öğrenin. Bu teknikler, yaygın bir migren tetikleyicisi olan stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Yeterince uyuyun ve düzenli yemek yiyin. Bu, kan şekeri seviyenizi düzenlemenize ve migren riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
  • Bol miktarda sıvı, özellikle su içerek susuz kalın. Dehidrasyon migreni tetikleyebilir.
  • Sigara içmekten ve aşırı kafein alımından kaçının. Bu maddelermigreni tetikleyebilir.
  • Migren hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, doktorunuzla konuşun.

MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER

Migreni tetikleyen besinler kişiden kişiye değişebilir. Bazı yaygın gıda tetikleyicileri şunları içerir:

Kafein: Çok fazla kafein veya kafein yoksunluğu migreni tetikleyebilir.

Çikolata: Çikolata, bazı insanlarda migreni tetikleyebilen bir madde olan tiramin içerir.

Süt ürünleri: Peynirler, yoğurt ve süt bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

MSG içeren gıdalar: Monosodyum glutamat (MSG), bazı insanlarda migreni tetikleyebilen bir lezzet arttırıcıdır.

Fındık ve çekirdekler: Yer fıstığı, badem ve ceviz gibi bazı kabuklu yemişler ve tohumlar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

İşlenmiş etler: Sosis, salam gibi işlenmiş etler genellikle bazı insanlarda migreni tetikleyebilen nitratlar içerir.

Tiramin açısından zengin gıdalar: Eski peynirler, kurutulmuş etler ve soya ürünleri gibi tiramin içeren gıdalar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

Maya: Ekmek, bira ve şarap gibi maya içeren yiyecekler bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

Migren yaşıyorsanız, yediğiniz yiyecekleri ve yaşadığınız baş ağrılarını takip etmek için bir yemek günlüğü tutmanız önemlidir. Bu durum, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca migreniniz hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Sizin için doğru olan bir tedavi planı geliştirmenize yardımcı olabilirler.

Bu yiyecekleri yiyen herkesin migren yaşamayacağını not etmek önemlidir. Migreni tetikleyen besinler kişiden kişiye değişebilir. Belirli bir yiyeceğin migreninizi tetikleyip tetiklemediğinden emin değilseniz, ondan kaçınmak en iyisidir.

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