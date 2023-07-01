Dayanılmaz baş ağrılarının tetikleyicisi! Sakın bu besini yemeyin: Tek lokması bile sinir hücrelerini...

Fındık ve çekirdekler: Yer fıstığı, badem ve ceviz gibi bazı kabuklu yemişler ve tohumlar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

Maya: Ekmek, bira ve şarap gibi maya içeren yiyecekler bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

Tiramin açısından zengin gıdalar: Eski peynirler, kurutulmuş etler ve soya ürünleri gibi tiramin içeren gıdalar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.

Migren yaşıyorsanız, yediğiniz yiyecekleri ve yaşadığınız baş ağrılarını takip etmek için bir yemek günlüğü tutmanız önemlidir. Bu durum, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca migreniniz hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Sizin için doğru olan bir tedavi planı geliştirmenize yardımcı olabilirler.

Bu yiyecekleri yiyen herkesin migren yaşamayacağını not etmek önemlidir. Migreni tetikleyen besinler kişiden kişiye değişebilir. Belirli bir yiyeceğin migreninizi tetikleyip tetiklemediğinden emin değilseniz, ondan kaçınmak en iyisidir.