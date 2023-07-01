Dayanılmaz baş ağrılarının tetikleyicisi! Sakın bu besini yemeyin: Tek lokması bile sinir hücrelerini...

Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen bu ağrıları tetiklenmesinden uzak durmak ise; kaliteli bir yaşamın da formülü. Migrenin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Migren için bazı yaygın tetikleyiciler şunları içerir:
Migreni önlemenin kesin bir yolu yoktur, ancak riskinizi azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır, örneğin:
Sık sık migren yaşıyorsanız, önleyici tedavi seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun. Migrenin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilecek bir dizi ilaç vardır.
Kendinizi migrenden korumak için bazı ek ipuçları:
MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLER
Migreni tetikleyen besinler kişiden kişiye değişebilir. Bazı yaygın gıda tetikleyicileri şunları içerir:
Kafein: Çok fazla kafein veya kafein yoksunluğu migreni tetikleyebilir.
Çikolata: Çikolata, bazı insanlarda migreni tetikleyebilen bir madde olan tiramin içerir.
Süt ürünleri: Peynirler, yoğurt ve süt bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.
MSG içeren gıdalar: Monosodyum glutamat (MSG), bazı insanlarda migreni tetikleyebilen bir lezzet arttırıcıdır.
Fındık ve çekirdekler: Yer fıstığı, badem ve ceviz gibi bazı kabuklu yemişler ve tohumlar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.
İşlenmiş etler: Sosis, salam gibi işlenmiş etler genellikle bazı insanlarda migreni tetikleyebilen nitratlar içerir.
Tiramin açısından zengin gıdalar: Eski peynirler, kurutulmuş etler ve soya ürünleri gibi tiramin içeren gıdalar bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.
Maya: Ekmek, bira ve şarap gibi maya içeren yiyecekler bazı insanlarda migreni tetikleyebilir.
Migren yaşıyorsanız, yediğiniz yiyecekleri ve yaşadığınız baş ağrılarını takip etmek için bir yemek günlüğü tutmanız önemlidir. Bu durum, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca migreniniz hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Sizin için doğru olan bir tedavi planı geliştirmenize yardımcı olabilirler.
Bu yiyecekleri yiyen herkesin migren yaşamayacağını not etmek önemlidir. Migreni tetikleyen besinler kişiden kişiye değişebilir. Belirli bir yiyeceğin migreninizi tetikleyip tetiklemediğinden emin değilseniz, ondan kaçınmak en iyisidir.