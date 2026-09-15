Demans riskini azaltan 5 alışkanlık açıklandı! Beyni korumak için her gün yapılabilir

JAMA Neurology'de yayımlanan araştırmada, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyen ileri yaştaki bireylerin bilişsel performansının daha iyi olduğu görüldü. Bu ilişkinin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı bazı beyin değişiklikleri bulunan kişilerde de gözlemlenmesi dikkat çekti. Ancak uzmanlar, söz konusu alışkanlıkların demansı kesin olarak önlemediğini, yalnızca riski azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguluyor.

HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ ÖNERİLİYOR

Araştırmada öne çıkan alışkanlıkların başında düzenli fiziksel aktivite geliyor. Haftada en az 150 dakika orta veya yüksek yoğunluklu egzersiz yapılması öneriliyor. Bu süre, haftanın beş günü 30'ar dakikalık tempolu yürüyüşlerle tamamlanabiliyor.

Frankfurter Rundschau'nun aktardığına göre, bazı araştırmalar düzenli hareket eden kişilerde demans riskinin yüzde 40'a kadar daha düşük olabileceğine işaret ediyor. Egzersiz; kalp-damar sağlığını destekleyerek, kan dolaşımını iyileştirerek ve diyabet riskini azaltarak beyni dolaylı biçimde koruyabiliyor.

SİGARADAN UZAK DURMAK BEYNİ DE KORUYOR

Sigara yalnızca akciğerleri değil, beyne kan taşıyan damarları da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak, demans riskini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor. Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerinin kontrol altında tutulması da beyin sağlığı açısından önem taşıyor.

BULMACA, KİTAP VE YENİ BİLGİLER ÖNEMLİ

Kitap okumak, bulmaca çözmek, müze gezmek, yeni bir beceri öğrenmek ve sosyal etkinliklere katılmak zihinsel hareketliliği destekliyor. Düzenli bilişsel etkinliklerin beynin değişimlere karşı dayanıklılığını artırabileceği düşünülüyor.

MIND DİYETİ DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİR

Akdeniz ve DASH beslenme modellerini birleştiren MIND diyeti; sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, kuruyemiş ve zeytinyağı tüketimini öne çıkarıyor. Kırmızı et, tereyağı, kızartma, hamur işi ve aşırı şeker tüketiminin ise sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Beşinci önemli alışkanlık, alkol tüketmemek veya tüketimi mümkün olduğunca sınırlamak. Uzmanlar, alkol kullanmayan kişilerin sağlık amacıyla içmeye başlamaması gerektiğini özellikle belirtiyor. Unutkanlık, yön kaybı veya davranış değişiklikleri günlük hayatı etkilemeye başladıysa bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.