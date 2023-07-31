Demans vakalarının %75'inde görülüyor! Hastalığın en büyük nedenlerinden biri...

Alzheimer günden güne daha fazla kişide görülüyor. Konu hakkında uyarılarda bulunan uzmanlardan Dr. Burcu Polat, risk faktörlerini sıraladı, değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz etkenleri anlattı, alınması gereken önlemlerden bahsetti.

AA Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:06 PAYLAŞ ABONE OL

Doç. Dr. Burcu Polat, yaptığı yazılı açıklamada, zihnin, hayatın ilerleyen dönemlerinde farklı nedenler ile işlevini yitirmesi anlamına gelen demansın en sık görüleninin, alzaymır hastalığı olduğuna işaret etti. Alzaymır hastalığının tüm demans vakalarının yüzde 75'ini oluşturduğunu aktaran Polat, hastalığın, nüfusun yaşlanması ile dünya çapında evrensel bir sorun haline geldiğini bildirdi.

Hastalığın çoğunlukla 65 yaş üstünde görüldüğüne dikkati çeken Polat, şöyle devam etti: "Geliştirilen yeni tarama yöntemleri ile hastalığın teşhis edilmeden 15-20 yıl önce başlayabildiğini biliyoruz, maalesef yavaş ve sessiz olarak ilerleyen bir durumdur. Hastalığa yakalanan kişilerde beyindeki harabiyet, rastlantısal olarak veya genetik bir yatkınlıkla ortaya çıkıyor. Çok sayıda risk faktörü, hastalığın oluşmasına zemin hazırlıyor. Hastalığın ilerlemesine neden olan, beyin hücrelerinin içinde ve hücrelerin arasında bozulmaya yol açan maddeleri ölçme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle hastalığa neden olan ve hücrelerde biriken bazı maddelerdeki değişiklikler saptanmaktadır."