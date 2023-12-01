Demir depolarını dolduran mucize! Kansızlık sorununu yok ediyor

Kansızlığın tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, "Dokulara ve organlara yeterli oksijeni taşıyacak miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi ya da hemoglobin olmaması durumuna anemi ya da kansızlık adı verilir. Hemoglobin değerinin desilitrede kadında 12 erkekte 14'ün altında olması durumu laboratuvar olarak kansızlık teşhisini koydurur. Kansızlık doğumsal ve genetik nedenlerle olabildiği gibi sonradan edinilmiş hastalıkların yansıması olarak da oluşabilir" diye konuştu.



"KAN HÜCRELERİNDE BOZUKLUK KANSIZLIK SEBEBİ"

Kansızlığın çok fazla nedene bağlı gelişebileceğini fakat temelde dört temel sebebinin olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, "Herhangi bir sebepten dolayı kan kaybı, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde bozukluk ya da eksikliğe rastlanıldığında kansızlıktan bahsedebiliriz. Kırmızı kan hücrelerinin yapımı için elzem olan mineraller ve vitaminlerin eksik alımı ya da emilimi eksikliği ve kırmızı kan hücrelerinin hızlı yıkımına neden olan kadınlarda adet kanamaları, mide-bağırsak sisteminde kanamalar kansızlığa sebep olabilir. Pıhtılaşma hücreleri ya da faktörlerin azalması, kemik iliğinde kan hücresi üretiminin yetersiz olması ya da olmaması, çeşitli kemik iliği kanserleri, hamilelik, ergenlik, çok ileri yaş gibi birçok tehlikeli ya da çok hafif hastalık ve durumların seyrinde anemi görülebilir" şeklinde konuştu. Dr. Öğr. Üyesi Akdemir, kansızlık teşhisinde hemogram adı verilen tam kan sayımından faydalanıldığını söyledi.