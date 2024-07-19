Deniz mi yoksa havuz mu? Enfeksiyon riski en düşük seçeneği uzmanı açıkladı!

Deniz ve havuz kullanımındaki artış, aynı zamanda birçok ishal vakasınında görülmesine neden olmuş durumda. Özellikle çocukları etkileyen bu durum, ilerlemesi halinde çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Polat ise bu yaşananlar ile ilgili önlem almak için deniz ve havuzlara dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. İşte detaylar...

DHA Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:39 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Polat, çocuklarda yaz ishali hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklarda ishalin tanımını yapan Uzm. Dr. Polat, "Çocuklarda normale göre dışkılama sayısında artış ve kıvamının cıvık/sulu olması durumu ishal olarak tanımlanıyor. Çocuklarda ishalin en sık nedeni enfeksiyonlardır. Enfeksiyonların da en sık nedeni virüslerdir. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yeri yoktur. Bunun yanında bakteriler ve parazitler diğer enfeksiyöz nedenlerdir. Enfekte olmayan nedenlerin başında da kontamine su ve su ürünleri, kontamine havuz, göl, dere suları, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, iyi pişirilmemiş ve iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, tarihi geçmiş ürünler, açıkta uzun süre kalmış gıda ürünleri gelmektedir" diye konuştu.

YAZ MEVSİMİNDE İSHALİN NEDENLERİ Yaz mevsiminde ishalin neden daha sık görüldüğünden bahseden Uzm. Dr. Polat, "Viral gastroenteritler sıklıkla rotavirüs, adenovirüs veya norovirüs kaynaklı olmaktadır. Bu etkenler gıda ve su kaynaklı bulaşın yanında temasla da bulaşabilmektedir. Bahçe ve park kullanımının artmasıyla yüzey-el-ağız teması bulaşın daha kolay olmasına neden olur. Ayrıca yaz aylarında sıcaklıkların artması, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Özellikle yaz ishalleri bu dönemde güçlü şekilde ortaya çıkar. Sıcak hava ve yüksek nem, patojenlerin gıda ve su kaynaklarında daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Tatil ve seyahat dönemleri, çocukların daha sık bir araya gelmelerine neden olarak bulaşma riskini artırır" şeklinde konuştu.