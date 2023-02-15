Deprem bölgesine gıda yardımı gönderirken dikkat! Bu hata hastalıklara yol açabilir

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından yaraları sarmak için herkes seferber oldu. Afet bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulanlarda biri de gıda. Özellikle temel gıda ürünlerin gönderildiği bu bölgelerde en çok dikkat edilmesi gereken ise gıdaların güvenliği. Yüksek Gıda Mühendisi Aslı Muslu Can, “Eğer deprem bölgelerine gönderilen gıdalar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerden korunmazsa gıda kaynaklı hastalıklar meydana gelebilir" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:49 PAYLAŞ ABONE OL

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da afet bölgelerine acil ihtiyaç olan yardım paketleri gönderiliyor. Özellikle temel gıda ürünlerinin öncelik alınarak hazırlandığı bu paketlerde en önemli noktalardan biri de şüphesiz gıda güvenliğinin sağlanması. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Muslu Can konuyla ilgili uyarıda bulundu. Eğer deprem bölgelerine gönderilen gıdalar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerden korunmazsa gıda kaynaklı hastalıkların meydana gelebileceği belirtildi.



Gerekli tedbirler alınmadan yapılan yardımlar daha çok zarar verebilir

Gıda güvenliği; tarladan çatala gelene kadar gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerden korunması olarak biliniyor. Yüksek Mühendisi Aslı Muslu Can, "Deprem bölgesine gönderilecek olan gıda ürünlerinin güvenliği sağlanmazsa gıda kaynaklı hastalıklar meydana gelir. Gıda kaynaklı hastalıklardan en yaygın olanı gıda kaynaklı mikrobiyolojik hastalıklardır. Bu hastalıklar bazen ayakta atlatılacak hafif semptomlar olan; karın ağrısı, ishal, mide bulantısı şeklinde kendini gösterirken bazen de ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere sebebiyet vermektedir." şeklinde konuştu.

Deprem bölgelerine yapılan yardımlarda hassas davranılması gerektiğini belirten Gıda Yüksek Mühendisi Can, gerekli tedbirler alınmadan yapılan yardımların afet bölgelerindeki insanlara daha çok zarar verebileceğinin de altını çizdi.