Deprem gerçeği çocuklara nasıl anlatılmalı? Uzman isim dikkat edilmesi gerekenleri anlattı...

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm gündemimiz depremzedelerden gelecek umutlu haberler oldu. Bu süreç boyunca farkında olmasak da gözümüz kulağımız televizyonda veya sosyal medyada. Peki bu durumdan çevremizdeki minikler nasıl etkileniyor? Uzman Psikolog Mustafa Arı, deprem felaketinin çocuklar üzerinde etkileri ve depremi nasıl anlatmak gerektiği hakkında bilgi verdi.

İHA Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:04 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuğa gelişim seviyesine uygun bir anlatım yapmaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Arı, "Ülke olarak yaşadığımız bu acı verici, üzücü olay karşısında birçok ebeveyn çocuklara depremi nasıl anlatmak gerektiği hakkında endişe duymaktadır. Tıpkı diğer doğa olaylarının ve ölümün açıklanmasında olduğu gibi çocuğa gelişim seviyesine uygun bir anlatım yapmaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Okul öncesi dönem için açıklamalarımızın kısa ve net bir biçimde olmasına özen göstermeliyiz. Bu yaş grubunda 'Neden?' sorusunu çokça duyacağımızı unutmamalıyız.

Çocuğun bu sorudaki temel beklentisi spesifik açıklamalar değil, güvende hissetme ihtiyacıdır. Bu sebeple açıklamalarımız ve cevaplarımız olabildiğince sakin ve güven verici şekilde olmalıdır. Okul çağı çocuklarında ise dış dünya ile daha iç içe ve olaylara karşı daha bilgi sahibi olduklarını öngörebilmeliyiz.