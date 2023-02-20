Deprem sonrası kaygı belirtilerine dikkat! Eğer 2 haftadan uzun sürüyorsa...



"Sosyal desteğin travma sonrası iyileştirici etkisi"

Duyguların ve üzüntülerin bastırılmaya çalışılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Olgun, "Yaşadığınız olayı paylaşmak istiyorsanız, sizi dinleyebilecek bir yakınınızla konuşmaktan kaçınmayın. Olumlu ve size iyi gelen ilişkilerinizi sürdürün. Sosyal desteğin travma sonrası iyileştirici etkisi vardır. Alkol ve sigara kullanımı gibi sağlığınızı olumsuz etkileyecek baş etme yöntemlerini kullanmayın. Bunlar sizin beden sağlığınız ve özbakımınızı da kötü yönde etkileyebilir, zamanla geçecek belirtilerinizin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Sizi rahatlatan sağlıklı eylemleri yapmayı sürdürün. Çok yoğun endişe hissediyorsanız nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri uygulayın. Deprem travmasını yaşantılamış insanlarda bu belirtiler ve durumlar olağandır. Bu yakınmalarınız iki hafta içinde azalmıyorsa, günlük yaşamınızda, işinizde, ilişkilerinizde zorluklara yol açıyorsa mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından yardım almalısınız" ifadelerini kullandı.