Deprem yaşan kişilerde en sık bu belirtiler görülüyor: Sürekli olarak endişe ve korkuya kapılıyorsanız...

Depremin ruh sağlığını derinden etkilediğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Ahsen Büyükavşar, "Depremin üstünden bir haftadan çok zaman geçmiş olduğu halde hala tedirginliklerimiz olabilir. Travma sonrası stres bozukluğuna yol açabilir" dedi. İşte konuya dair detaylar geliyor...

İHA Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:59 PAYLAŞ ABONE OL

Aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşme hisleri, şok, duygularınızı hissedememe, tepkisizlik ve ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme, deprem anlarını tekrar tekrar hatırlayabilir, yaşananlarla ilgili rüyalar ya da gündüz hayalleri görebilir, olay sanki yeniden oluyormuş gibi hissedebilirsiniz.

"AŞIRI GERGİNLİK BELİRTİLERİNİZ OLABİLİR" Deprem olayını hatırlatan yerlerden ya da durumlardan kaçınabilir, olayın tamamını ya da bazı kısımlarını hatırlayamayabilir, depremin olduğu eve giremeyip, insanlardan uzaklaşıp, olayla ilgili konuşmayı istemeyebilirsiniz. Aşırı gerginlik belirtileriniz olabilir. Uykusuzluk, sinirlilik, çabuk öfkelenme, aşırı irkilme, çarpıntı, titreme, nefes almakta zorluk yaşayabilirsiniz. Geleceğinizin kalmadığı duygusuna kapılabilirsiniz.