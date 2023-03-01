Depremzede annelere uzmanlardan uyarı! Bebeklerin emzirilmesi büyük önem taşıyor...





"Çocuklar erişkinlere göre daha fazla etkilenirler"

Deprem bölgesinde zor şartlarda kalan bebekleri hangi tehlikelerin beklediğine değinen Doç. Dr. Karabulut, "Çocuklar erişkinlerden farklı olarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlamamış olmaları nedeniyle afet sırasında erişkinlerden daha fazla etkilenmektedirler. Çocukların erişkinlere göre solunum sayısının yüksek olması, vücut sıvı hacminin az olması, derilerinin ince olması ve yüzey alanlarının geniş olması hem daha fazla sıvı kaybına hem de hipotermiden daha erken ve fazla etkilenmelerine neden olmaktadır. Beslenme yetersizliği, temiz ve yeterli suyun olmaması, barınak yetersizliği, aşırı kalabalık ortamlar çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde duraklamaya ve başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere ciddi hastalıklara yol açmaktadır" diye konuştu.



"Beslenme yetersizliği görülebilir"

Depremzede bebekleri beslerken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Doç. Dr. Karabulut, şu bilgileri paylaştı: "Afet sonrası 5 yaş altındaki çocuklarda beslenme yetersizliği sık görülmektedir. Yeterli protein, karbonhidrat ve yağ alınamamasına bağlı protein enerji bozukluğu (malnütrisyon), lojistik nedenlerden dolayı taze besinlere ulaşma yetersizliği nedeniyle mikronutrient (mikro besin) eksikliği çocukların bilişsel, psikolojik, nörolojik ve fiziksel gelişimlerini büyük ölçüde etkileyerek kalıcı hasar oluşturabilmektedir. Bu nedenle özellikle 5 yaş altı çocuklar arasında malnütrisyon görülme riski yüksek olduğu için beslenme durumunun saptanmasında çocuklara öncelik verilmesi gerekmektedir."