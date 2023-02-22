Depremzedelerin psikolojik sağlığını korumasına en önemli etken! Hem yetişkinler hem de çocuklar dikkat etmeli

"128 tane de yatağımız var. Çocuk psikiyatrist arkadaşlar depremden etkilenen veya yakınlarını depremde kaybeden, deprem bölgesinden gelen çocuklara şu an hizmet veriyorlar. Gerekli durumlarda psikolojik destek, terapi veya ilaçla tedavileri yapılıyor. Bu dönemde hem yetişkinler hem çocuklar için önemli şeylerden birisi; günlük rutinlerin bozulmaması. Bu noktada da çocukların günlük hayatında okullar büyük bir yer tutuyor. Okullar birkaç açıdan faydalı olabilir. Birincisi rutinlerin bozulmaması, eğitimin devam etmesi çocuklar için önemli. İkincisi de hem erişkinler hem de çocuklar için sosyalleşme, duygularını paylaşması, akranlarla beraber vakit geçirilmesi bir anlamda dertlerin paylaşılması gerekli. Bu süreçte iyileştirici oluyor. Çocukların için de en büyük sosyalleşme alanı tabii ki okullar oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi; belki bize yetişkinlere ya da öğrencilerin velilerine düşen şeylerden birisi şu olabilir; deprem bölgesinden nakledilen çocuklara sınıf arkadaşlığı yapacak öğrencilerimiz varsa onları bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Çocuklar bilmiyor olabilir, yetişkinler olarak biz bazı yönlendirmeleri, tavsiyeleri yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Aşırı sorular sorulması öğrencilerin bu felaketi bir kez daha yaşamasına sebep oluyor"

Depremzede çocuklara yönelik yaklaşımların önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Burhan, "Deprem bölgesinde nakledilen öğrencilere aşırı, depremle ilgili sorular sorma, kaybettiği yakınları varsa yaralanan yakınları varsa bunlarla ilgili aşırı sorular, nakledilen öğrencilerin bu felaketi belki bir kez daha yaşamasına sebep oluyor gibi olabilir. Bu açıdan da günlük rutine devam edilmesi, derslerin devam etmesi, oyunların oynanması gerekli durumlarda psikolojik görüşmelerin yapılması önemli ama bu travmayı sürekli hatırlatıcı, şeylerden biraz daha uzak durması, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin önemli gibi duruyor. Psikiyatrik hastalıklar daha çok aslında normal durumlarda anormal tepkiler vermek. Ama bu kadar büyük bir felakette, anormal bir durumda verdiğimiz tepkileri aslında çok da yargılamamamız gerekiyor."