Depremzedelerle iletişim kurarken dikkat! Kesinlikle bunları yapmayın...

Dr. Öğr. Üyesi Gülin Güneri, "Depremzedeler ve de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları ile iletişim kurarken kriz yöntemi becerilerini kullanmak gerekir. Afetzedeler çok yoğun şeyler yaşadıkları için sinir sistemleri uyarılmış durumdadır. Bu nedenle, onların irkilmesine neden olabilecek davranışlardan kaçının: arkalarından ansızın yaklaşmak veya yüksek sesle konuşmak vb. Afetzedenin görebileceği bir mesafeden yavaş adımlarla yanına yaklaşın ve karşınızdaki kişi istemeden fiziksel temasta bulunmayın. Bu yaklaşımınız, afetzedelere güven ve kontrol duygusu aşılamanıza ve sakin bir ortam yaratmanıza sağlayacaktır. Hayatta kalanlara, tepkilerinin doğal olduğuna dair güvence verin. Hayatta kalanların, kendileri gibi hisseden başkalarının da olduğunu bilmelerini sağlayın. Aileyi, çocukları, ana babaları, diğer yakınları mümkün olduğunda bir araya getirin. Afetzedelere, yakın arkadaşları ve sevdikleri ile ilişki kurmalarında yardım edin" diye konuştu.