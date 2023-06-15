Depresyonun önüne geçmede etkili öneriler! Özellikle yaz aylarında...

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, yazın geç gelmesinin psikolojik olarak insanları nasıl etkilediğine dair bilgi verdi. Uzm. Dr. Ayfer Özdemir, "Yaz mevsimi, güneş ışığının artması, sıcaklığın yükselmesi ve doğanın canlanması ile birlikte insanların enerji seviyesini, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgısını ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yaz aylarında insanlar daha fazla sosyal aktiviteye katılır, tatil yapar, spor yapar ve dinlenir. Bu faktörler de psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler. Ancak bazen yaz mevsimi beklenenden daha geç gelir veya çok kısa sürer. Bu durumda insanlar güneş ışığından, sıcaklıktan ve doğadan yeterince faydalanamaz. Bu da melatonin hormonunun artmasına, serotonin hormonunun azalmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Melatonin hormonu uyku düzenini sağlar, ancak fazla salgılandığında depresyon ve yorgunluk gibi belirtilere yol açar. Serotonin hormonu ise ruh halini düzenler, ancak azaldığında anksiyete ve stres gibi sorunlara neden olur" ifadelerini kullandı.