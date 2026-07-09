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Dik oturmak sandığınız kadar yeterli değil! Asıl önemli olan bu alışkanlık

Masa başında çalışırken ya da ekran karşısında uzun saatler geçirirken çoğu kişi yalnızca dik oturmanın yeterli olduğunu düşünüyor. Oysa uzmanlara göre sağlıklı bir duruş için sadece oturma şekli değil, gün içinde ne kadar hareket edildiği de büyük önem taşıyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın kas ve eklem sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu riski azaltmanın en etkili yolunun ise düzenli aralıklarla ayağa kalkıp kısa hareket molaları vermek olduğunu belirtiyor.

İHA Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:17 PAYLAŞ ABONE OL

Günlük yaşamda bilgisayar başında, okul sıralarında, televizyon karşısında veya araç içerisinde geçirilen uzun saatlerin sağlık üzerindeki etkilerine dikkati çeken Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Safa Heybet, modern yaşamla birlikte kesintisiz oturma sürelerinin giderek arttığını söyledi.

Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla hareketsizliğin yalnızca iş hayatıyla sınırlı kalmadığını belirten Heybet, ulaşım, dinlenme ve sosyal yaşam sırasında da uzun süre aynı pozisyonda kalındığını ifade etti.





"UZUN SÜRE KESİNTİSİZ OTURMA DAHA YÜKSEK RİSKLE İLİŞKİLENDİRİLDİ"

PLOS Medicine'da yayımlanan ve 91 binden fazla kişinin aktivite verilerinin incelendiği araştırmaya değinen Dr. Öğr. Üyesi Heybet, "Araştırmada uzun süre kesintisiz oturma davranışının kanser mortalitesi açısından daha yüksek riskle ilişkili olduğu görüldü. Buna karşılık uzun oturma sürelerinin hafif fiziksel aktiviteyle bölünmesi daha olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirildi. Bu bulgular, gün içerisinde yapılan küçük hareket değişikliklerinin bile sağlık açısından anlamlı olabileceğini düşündürüyor" diye konuştu.

Araştırmanın oturmanın tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmediğini vurgulayan Heybet, esas dikkat edilmesi gereken noktanın uzun süre devam eden kesintisiz hareketsizlik olduğunu söyledi.