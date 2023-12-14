Dikkat! Akciğer kanseri en çok bu bölgede görülüyor: Eğer buralıysanız...

Türkiye'de farklı branşlardan 20 profesör, 'Türkiye'nin Akciğer Kanser Haritası'nı oluşturdu. Buna göre, her yıl akciğer kanseri tanısı konulan sayısı 100 binde 60 olarak hesaplandı. Bu oran, Akdeniz Bölgesi'nde 100 binde 42 olarak kayıtlara geçerek ortalamanın altında kaldı.

DHA Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:58 PAYLAŞ ABONE OL

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin başında gelen akciğer kanserinden Türkiye'de de her yıl binlerce kişi, hayatını kaybediyor. Başlıca nedenleri arasında sigara kullanımının yer aldığı akciğer kanserine Türkiye'de de her yıl 41 bin kişi, yakalanıyor. Akciğer kanserinin Türkiye'deki yerini tespit etmek ve bunu bilimsel bir yayın haline getirmek isteyen farklı branşlardan 20 profesör, 'Türkiye'nin Akciğer Kanser Haritası'nı oluşturdu.



ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Akciğer kanserinin bölgelere göre dağılımı, kadın ve erkek arasındaki dağılımları, tanı süreçleri, tedavi kararları ve prensipleri gibi süreçlerin ele alındığı bilimsel çalışma, 6 ayda tamamlandı. İleride yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen 6 aylık çalışma, dünyanın önde gelen dergilerinde de yayımlandı. Araştırmaya göre, akciğer kanseri kadınlara göre erkeklerde 5'te 1 sıklıkla daha fazla görülürken, her yıl 100 binde 72 kişi tanı konulan Ege Bölgesi, ilk sırada yer aldı. 100 binde 42 oranına sahip Akdeniz Bölgesi ise Türkiye ortalaması olan 100 binde 60'ın altında bulunuyor.