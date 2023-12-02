Dikkat! Bu kişilerin akciğer kanseri riski "20 kat" daha fazla: En ölümcül kanser türü..

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara ise "Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisi" konulu sunum gerçekleştirdi. "Kanserde erken tanı çok önemli, fakat biz hasta olmamaya çalışmalıyız" diyen Doç. Dr. Volkan Kara, akciğer kanserinin engellenebileceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Esra Oğuz, "Akciğer Kanserinde Radyoterapi Uygulamaları" başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Akciğer kanserinde uygulanabilecek tedavi seçeneklerinden bahseden Dr. Esra Oğuz, akciğer kanserinde radyoterapi çeşitlerini detaylı olarak açıkladı.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ertay Boran, "Fitoterapi ve Akciğer Kanseri" konulu konuşmasında, fitoterapiden bahsederek, akciğer kanserinde tek başına etkili ve kanseri yok eden bir bitkisel tedavi olmadığını sözlerine ekledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde görev yapan Uzm. Dr. İbrahim Bilen, "Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları" başlıklı sunumunda, Türkiye'de cinsiyet ayrımı yapılmaksızın en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, hastaların en doğru tedaviye ulaşmasının önemine dikkat çekti.