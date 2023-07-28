Dikkat bu virüs dünyayı tehdit ediyor! Aşısı ve tedavisi yok...

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz yıl Marburg virüsünü salgın hastalık olarak ilan etmişti. Özellikle Orta Afrika bölgesinde bir tehdit oluşturan virüsün onaylı bir aşısı ve özel bir tedavisi olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, “Hasta bir kişide bulgular ortaya çıkana kadar hastalık bulaşıcı değildir. 5-10 günlük kuluçka süresinden sonra aniden ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı görülür. Bulgular gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar görülür” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Marburg virüsü hakkında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Ay, Marburg virüsünün rezervuarının Afrika'da yaşayan bir meyve yarasası olduğunu belirterek "Marburg virüsü Marburg Kanamalı Ateşi adı verilen hem insan hem de goril, orangutan, şempanze, gibon, maymunlar ve lemurları etkileyen, nadir ama ciddi ölümcül olabilen kanamalı ateşli bir hastalık etkenidir. Muhtemelen bu hastalık ilk bulaştığı insana korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi veya yarasaların yaşadığı ortamlardaki havanın solunması ile bulaşmıştır. Virüsün konak hayvandan insana ilk bulaşmasından sonra enfeksiyon kişiden kişiye temasla yayılır. Bu birkaç yolla olabilir. Mesela enfekte kişilerin vücut sıvılarının damlacıklarıyla doğrudan temas ya da enfekte kan veya dokularla kirlenmiş malzemeler ve diğer nesnelerle temasla olabilir. Virüsün insanlar arasında yayılması kapalı ortamlarda ve doğrudan temasla meydana gelir. Nadiren cinsel yolla bulaş da mümkündür. Marburg virüsü hava yoluyla bulaşmaz" diye konuştu.

HASTALIĞIN 5'İNCİ GÜNÜNDE DÖKÜNTÜLER GÖRÜLEBİLİR Marburg virüsünün 5 ila 10 günlük kuluçka süresinden sonra belirti gösterdiğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Ay, şöyle devam etti: "Hasta bir kişide bulgular ortaya çıkana kadar hastalık bulaşıcı değildir. 5-10 günlük kuluçka süresinden sonra başlangıç semptomları aniden başlar ve ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı şeklindedir. Bulguların başlamasından sonra 5'inci gün civarında gövdede döküntüler ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve ishal görülebilir. Bulgular gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar görülmeye başlanır. Ölüm oranları geçmiş salgınlarda yüzde 24 ile yüzde 88 arasında değişmiştir. Hastalığın seyri esnasında ve iyileştikten sonra yapılan kan testleriyle tanı konur. Ölen hastalarda kan ve doku örneklerinde geriye dönük olarak Marburg Kanamalı Ateşi teşhisi konulabilir.