Dildeki bu renk değişimi kalbin yeteri kadar çalışmadığının habercisi! Eğer diliniz böyle görünüyorsa…

Dilin beyaz olması; düzensiz diş fırçalama ve diş ipi kullanmama gibi yetersiz hijyenden kaynaklı da olabilir. Yeterince sıvı almama, gece horlama ya da ağızdan nefes alma verme gibi ağızda kuruluğa yol açan durumlar, dilin beyaz renge dönüşmesine sebep olabilir.



Kontrolsüz şeker yüksekliği olan, antibiyotik kullanan ve kemoterapi gören kişilerde de görülebilir. Bu durumlar dilin beyazlaşmasına yol açtığı gibi ağız kokusuna da neden olabilir.

DİLDEKİ BEYAZLIK NASIL GİDERİLİR? Dil üzerindeki atıkları, düzenli olarak temizleyip dilden çıkarabiliriz. Dilin temizlenmesi, çürüklerin, plakların, diş eti hastalıklarının başlamasını önler; nefesi ferahlatır ve tat tomurcuklarının hassasiyetini arttırır. Probiyotikli yoğurt ve kefir gibi gıdaları tüketmek dildeki beyaz lekeleri azaltabilir. Sarımsağın ezilerek ya da çiğ olarak tüketilmesi, ağız içerisindeki bakterileri yok etmeye yardımcı olarak dildeki beyazlığı ortadan kaldırabilir. Diş fırçalarken, fırça üzerine eklenen az miktarda yemek sodası ağız içindeki bakteriler ortadan kaldırılabilir. Dile biraz tuz serperek diş fırçalamak ve ardından ağzı suyla çalkalamak dildeki beyazlıktan kurtulmak için işe yarayabilir.