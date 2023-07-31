Dildeki bu renk değişimi kalbin yeteri kadar çalışmadığının habercisi! Eğer diliniz böyle görünüyorsa…

Dilimizin nasıl göründüğü sağlığımız hakkında ipucu verir. Sağlığımız yolundaysa dilimiz pembemsi, açık bir renkte olur. Peki dilimizde renk farklılığı varsa, bu durumu nasıl okumalıyız?
Beyaz dil, vücuttaki enfeksiyonun sinyalini verebilir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin zayıflamaya başladığının bir işaretidir. Diyabet hastalarında da beyaz dil görülebilir. Beyaz görüntü, pamukçukluklarla karıştırılmamalıdır.
NEDEN DİL BEYAZ OLUR?
Dile pürüzlü yapısını veren, dilin üzerinde yer alan kabarcıkların şişmesi, dilin rengini beyazlaştırabilir. Dilin yüzeyindeki bu kabarcıklar arasında biriken; yemek artıkları, bakteriler, ölü hücreler dilin beyaz renge dönüşmesine sebep olabilir. Sigara kullanımı dilin beyaz renge dönüşmesinin nedenlerinden bir diğeridir.
Dilin beyaz olması; düzensiz diş fırçalama ve diş ipi kullanmama gibi yetersiz hijyenden kaynaklı da olabilir. Yeterince sıvı almama, gece horlama ya da ağızdan nefes alma verme gibi ağızda kuruluğa yol açan durumlar, dilin beyaz renge dönüşmesine sebep olabilir.
Kontrolsüz şeker yüksekliği olan, antibiyotik kullanan ve kemoterapi gören kişilerde de görülebilir. Bu durumlar dilin beyazlaşmasına yol açtığı gibi ağız kokusuna da neden olabilir.
DİLDEKİ BEYAZLIK NASIL GİDERİLİR?
Dil üzerindeki atıkları, düzenli olarak temizleyip dilden çıkarabiliriz. Dilin temizlenmesi, çürüklerin, plakların, diş eti hastalıklarının başlamasını önler; nefesi ferahlatır ve tat tomurcuklarının hassasiyetini arttırır.
Probiyotikli yoğurt ve kefir gibi gıdaları tüketmek dildeki beyaz lekeleri azaltabilir.
Sarımsağın ezilerek ya da çiğ olarak tüketilmesi, ağız içerisindeki bakterileri yok etmeye yardımcı olarak dildeki beyazlığı ortadan kaldırabilir.
Diş fırçalarken, fırça üzerine eklenen az miktarda yemek sodası ağız içindeki bakteriler ortadan kaldırılabilir.
Dile biraz tuz serperek diş fırçalamak ve ardından ağzı suyla çalkalamak dildeki beyazlıktan kurtulmak için işe yarayabilir.
KIRMIZI RENKTE DİL
"Harita dil" ya da "coğrafik dil" olarak da adlandırılan kırmızı renkteki dil, yaygın görülür. Uzmanlar kırmızı dilin sebebinin belirsiz olduğunu ve zararsız olduğunu ifade ediyor. Ancak dil ucunun kırmızılaşması, zihinsel ve duygusal gerginlikten kaynaklanabilir. Stresin arttığı dönemlerde kırmızılık artarken, stresin azaldığı dönemde ise dildeki kırmızılık da azalabilir.
KAHVERENGİ DİL
Sigara içmek ya da fazla kahve tüketimi dilin kahverengi olmasına sebep olabilir. Ayrıca dilin sürekli olarak kahverengi olması sigara kullanımından kaynaklı olarak akciğer problemlerini işaret edebilir.
SİYAH VE TÜYLÜ RENKTE DİL
Siyah ve tüylü dil, ağızda bakteri biriktiğinde ya da çok sigara tüketildiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Dilde ölü deri hücreleri dökülmeyip, dil üzerinde "papilla" adı verilen çıkıntılar uzadığında ortaya çıkan bir durumdur. Böyle bir yüzeyde bakteri birikimi meydana gelebilir. Böyle bir dil görünümü sonrası mutlaka doktora başvurmanız tavsiye edilir.
SARARMIŞ DİL
Yetersiz ağız bakımı ve sigara içmek de sarı dile sebep olabilir. Ancak bu mide ya da karaciğer sorunlarının da habercisi olabilir.
MORARMIŞ YA DA MAVİ DİL
Kanda oksijen eksikliği varsa ya da kalp yeteri kadar kan pompalamıyorsa dil mavimsi mor bir renkte olabilir. Kontrolsüz diyabetin de habercisi olabilir. Yine bu durum sonrası doktor kontrolünden geçmekte fayda var…
Dilinizde renk değişmesi görürseniz, mutlaka bir doktora görülmenizi tavsiye ederiz.