Dinç hissetmenin anahtarı! 17 maddede uykunuzu test edin...

Mavi ışık uykuyu bozuyor Prof. Dr. Turan Atay, uyku rutininin kişiden kişiye değiştiğini ifade ederek, "Uykuyu kaliteli uyumak için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyonun yatılan odada olması uyku kalitesini bozmaktadır. Vücut doğal akışı içinde günün belli saatlerinde hormonlar salgılar. Örneğin kortizol ile metabolizma hızı ve iştah düzenlenirken, konsantrasyon ve enerji artmaktadır. Buna uyarıcı hormon da denilebilmektedir.

Yine saat gece olduğunda melatonin hormonu salgılanmaya başlanmaktadır. Bu hormon vücut ısısını düşürdüğü için kişiye uyuması gerektiğini anımsatmaktadır. Ancak televizyon, tablet, cep telefonu ve bilgisayar mavi ışık vermektedir. Mavi ışık en çok da melatonin hormonuna zarar vermektedir. Mavi ışık nedeniyle salınamayan melatonin hormonu uykunun da kalitesini bozmaktadır. Bunun yanında güncel şartlarda yapay ışıklar altında olmak da uykuyu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yapay ışıktan kaçınmak uygun olur. Ayrıca evlerde akşamları yoğun ışık olmamalıdır" dedi.



KENDİNİZİ TEST EDİN

Prof. Dr. Atay'a göre aşağıdaki sorulardan birkaçına evet cevabı veriyorsanız, bir uyku hastalığınız olabilir:

1. Yeterli süre uyumama rağmen gün içinde yorgun ve uykulu oluyorum.

2. Haftada 2-3 gece uykuya dalmakta güçlük çekiyorum.

3. Akşam saatlerinde veya yatağa girdiğimde bacaklarımda isimlendiremediğim bir huzursuzluk hissediyorum.

4. Uyuyamayacağım fikri akşam saatlerinden itibaren beni endişelendiriyor.

5. Yatakta sürekli bacaklarımı hareket ettirmek zorunda kalıyorum.

6. Gece içinde nefes alamama hissi ile uyanıyorum.

7. Horlamamın yan odalardan duyulacak kadar şiddetli olduğu söyleniyor.

8. Uykuda nefesimin durduğu söyleniyor.

9. Gece içinde en az bir kez tuvalete gitmek zorunda kalıyorum.

10. Geceleri baş, boyun veya göğsümde terleme oluyor.



11. Sabah yorgun ve baş ağrısı ile uyanıyorum.

12. Geceleri bacaklarıma kramp girebiliyor.

13. Toplantılarda, sinema-tiyatro gibi yerlerde, okurken veya TV seyrederken uyuyakalabiliyorum.

14. Uykululuk nedeniyle eskisi kadar uzun süre araba kullanamıyorum.

15. Gün içinde zaman zaman karşı koyamadığım uykululuk atakları yaşıyorum.

16. Çok sık rüya görüyorum.

17. Geceleri uykudan bağırarak ve korku ile uyandığım söyleniyor.