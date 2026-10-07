Direksiyon başında bunu yapanlar dikkat! Boyun sağlığını fark etmeden tehlikeye atıyor olabilirsiniz

Boyun sağlığı açısından göz ardı edilen faktörlerden birinin de araç içerisindeki titreşim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Boran, titreşimin süresi ve şiddetinin önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Boran, "Bir sandalyede iki saat oturmak ile çalışan bir aracın koltuğunda iki saat oturmak fizyolojik olarak aynı değildir. Araç hareket halindeyken vücut sürekli olarak farklı düzeylerde titreşime maruz kalır. Özellikle titreşimin belirli bir düzeye ulaşması ve maruziyet süresinin uzaması, omurga üzerindeki mekanik yükü artırabilir. Uzun mesafe araç kullanan, özellikle titreşime daha fazla maruz kalan meslek gruplarıyla ilgili yapılan bazı çalışmalarda da omurga sorunları açısından artmış risk bildirilmiştir" dedi.

'DİREKSİYON BAŞINDA BOYUN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 6 ÖNERİ'

Araç kullanırken yapılacak bazı düzenlemelerle boyun bölgesine binen yükün azaltılabileceğini belirten Prof. Dr. Boran, sürücülere şu önerilerde bulundu:

"Koltuk açısını doğru ayarlayın. Araç koltuğunun çok dik veya çok geriye yatık olması, baş ve boyun bölgesinin doğal pozisyonunu bozabilir. Koltuk sırtlığının yaklaşık 100 derece olması ve sürücünün rahat, destekli bir pozisyonda oturması tercih edilmelidir.

Kafalığı doğru konumlandırın. Koltuk başlığı yalnızca konfor sağlayan bir parça değildir. Özellikle ani çarpışmalarda baş ve boynun kontrolsüz hareketini sınırlamaya yardımcı olur. Bu nedenle kafalık, başın arka bölümünü uygun şekilde destekleyecek yükseklikte ve konumda olmalıdır.

Aynaları doğru ayarlayın. Aynaların sürücünün mümkün olan en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde ayarlanması, kör noktaları kontrol etmek için başın sürekli ve aşırı şekilde çevrilmesi ihtiyacını azaltır. Bu da uzun sürüşlerde boyun üzerindeki gereksiz hareketleri azaltabilir.

Görme kusurunuzu ihmal etmeyin. Görme problemi olan kişilerin araç kullanırken uygun gözlük veya kontakt lens kullanması önemlidir. Daha iyi görebilmek amacıyla baş ve boyun pozisyonunu sürekli değiştirmek, uzun süreli sürüşlerde boyun kaslarında gereksiz yük oluşturabilir.

Araç seçiminde titreşimi de göz önünde bulundurun. Özel bir iş gereği zorunluluk bulunmadığı durumlarda, şehir içi kullanıma uygun ve daha düşük titreşim düzeyine sahip araçların tercih edilmesi boyun ve omurga sağlığı açısından avantaj sağlayabilir.

Uzun yolda düzenli mola verin. Uzun mesafeli yolculuklarda yaklaşık iki saatte bir mola verilmesi, araçtan inerek kısa süre yürünmesi ve vücudun pozisyon değiştirmesi önemlidir. Mola sırasında boynu zorlayacak ani veya sert hareketler yerine hafif hareketlerle kasların rahatlatılması tercih edilmelidir."