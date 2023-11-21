Diş çürüklerini önleyen fırçalama yöntemi! Uzmanı adım adım anlattı...

"Diş fırçası seçimi nasıl olmalı?" Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, 'en iyi diş macunu hangisidir' ve 'en iyi fırça hangisidir' sorularının cevabının kişinin ağız durumuna göre değişebileceğini vurguladı. Diş fırçalarının boyut, şekil ve fırça kıllarının dizilişi, sertliği ve uzunluğuna göre farklılıklar gösterebileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, şu bilgileri paylaştı: "Fırça seçimi, kullanıcının yaşına ve becerisine (sağ el-sol el kullanımı) göre gövdesi olmalıdır. Böylece fırça etkili ve kolay bir şekilde kullanılabilecektir. Fırçanın başı (fırça kıllarının bulunduğu bölge) her hastanın gereksinimine uygun ebatta olmalıdır. Kabul edilebilir uluslararası endüstri standartlarının (ISO) açıkladığına dayanarak yumuşak fırça kılları kullanılmalıdır. Fırça kılı yapısı birbirine yakın olmalı ve diş eti kenarınca plak temizliğini artıracak yapıda olmalıdır. Kolay temizlenebilir olması ve nemden etkilenmemesi gibi özellikler de yukarıdaki maddelere eklenebilir."





"Dişler arası bölge temizliği"

Dişler arası bölgenin temizliğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, "Sadece diş fırçalama, diş yüzeylerinin ancak beşte üçünü temizler. Bu yüzden temizlenmeyen diş aralarında oluşacak bakteri plağını temizlemek özel bir bakım gerektirir. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları özellikle bu bölgelerde başladığı için her gün düzenli olarak diş ipi ve ara yüz fırçası kullanılmalıdır" dedi.





"Diş ipi kullanımı fırçalama sonrası yapılmalı"

Diş ipini nasıl kullanabileceğimizden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Altıkat, "Diş ipi kullanımı fırçalamadan sonra yapılmalıdır. Öncelikle 35-40 cm diş ipi kopartılır ve orta parmaklara dolandırılır. İşaret ve başparmaklar arasında gerginleştirilir. Diş ipi dişlerin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirilir. Diş ipi her dişin çevresinde C harfi çizecek şekilde ileri-geri -yukarı-aşağı hareket ettirilerek dişlerin ara yüzü temizlenir. Kullanım sırasında diş etini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçınmaya özen göstermek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.