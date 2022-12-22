Diş fırçalamadaki bu hata adeta bakteri yuvasına çeviriyor! Ağız sağlığınızı korumak için...

Ağız ve diş sağlığını korumak tüm vücut sağlığını korumanın da başında geliyor. Çünkü vücudun en fazla bakteri ve mikrop barındıran yeri ağızdır. Ayrıca da ağız içindeki mikroplar ve bakteriler hızlı şekilde çoğalırlar. Buna bağlı olarak da kişilerin genel sağlığı da zarar görebilir. Ağız ve diş sağlığını korumanın ilk adımlarından biri düzenli ve doğru diş fırçalamadır.

Diş fırçalarken dikkat edilecek noktalar;

Diş fırçası seçerken orta sertlikte veya yumuşak fırça seçilmelidir. Çok sert fırçaları diş etlerine zarar verir ve ayrıca dişlerin koruyucu tabakasını olumsuz etkileyerek aşınmasına neden olabilir.