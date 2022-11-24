Diş fırçalamak için en doğru zaman! Tüm sorunları büyük ölçüde engelliyor...

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, dişlerin önemli hayati organlardan biri olduğunu, bu nedenle diş ve ağız sağlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, dişin beslenmedeki işlevinin yanı sıra konuşma, iletişim ve sosyal yaşamda da önemli role sahip olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, fırçalama alışkanlığının çok küçük yaşlardan itibaren belirli bir programa göre kazandırılması gerektiğini belirterek, "Fırçalama alışkanlıklarının ilk süt dişinin ağızdan görüldüğü andan itibaren başlaması gerekir." ifadesini kullandı.

"Mimiklerimizin vurgulanmasında, karakterimizin yansıtılmasında öneme sahiptir. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka rolü de sağlıklı, itinayla bakımı yapılan bir dişin kimliğimiz üzerinde ifade ettiği anlamdır. Kendine bakan, ikinci şahıslar veya toplumla ilişkilerde ikinci şahısları, toplumu ciddiye alan ve ona saygı duyan bir insan kimliğimizi pekiştiren bir rolden de bahsedilebilir. Sosyal bir varlık olarak toplumla olan ilişkilerimizde dişlerimizin kişiliğimiz hakkında verdiği bilgi çok önemlidir. Bakımlı bir ağız, günümüzde sağlıklı bir ilişkinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmaya başlandı. Bu durum sevindiricidir."

Bakımlı ağız, sağlıklı ilişkinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Günay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Günay, yenilen gıdaların kalan parçaların uzaklaştırılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çünkü bu bakiyeler ağzımızdaki mikroplar tarafından besi yeri olarak kullanılıyor ve hızla çoğalarak; salgıladıkları toksinlerle dişlerimizin minelerini, diş etlerini ve diş ile diş eti arasındaki boşlukların üzerinde bir takım yıkıcı rol oynuyorlar. Dişleri fırçalamakla mikropların konfor alanlarını, barınaklarını ağızdan uzaklaştırmış oluyoruz." dedi.

Diş fırçalama uygulamalarının insanlık tarihinde farklı malzemeler kullanılarak yapıldığını belirten Günay, "Dişleri temizlemek için lifli dallar, bitkilerle, misvak gibi kullanılarak bu amacı gerçekleştirmeye yönelik birtakım malzemelerin insanlık tarihi boyunca uygulandığı görülmektedir." ifadesini kullandı.