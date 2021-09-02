Diş fırçalarken bu noktalara dikkat!

Diş fırçalamanın istenilen etkiyi sağlayabilmesi için diş fırçasının özenli olarak seçilmesi gerekiyor. Bu noktada en önemli unsur diş fırçasının kılları. Bazı insanların diş fırçasının yeterli temizlik sağlayabilmesi için sert kıllara sahip olması gerektiğini düşündüğünü ancak bunun yanlış olduğunu ifade eden Diş Hekimi Deniz İnce, bilinenin aksine diş fırçasının yumuşak kıllara sahip olması gerektiğini ifade etti. Diş fırçasının kıllarının yumuşak ve bükülebilir olması diş etinin altına girebilmesine ve bu sayede kapsamlı temizliğe olanak sağlar. Diş etlerinde bakterileri temizleyen, diş ve diş etlerindeki plakları gevşeten diş fırçası kıllarının yumuşak olması aynı zamanda dişin aşınmasının da önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

FIRÇALAMA ŞEKLİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Dişleri temizlemek için fırçalamanın çok sert yapılması gerektiği düşünülebilir ancak dişlerin yumuşak hareketlerle temizlenmesinde herhangi bir sorun yoktur. Dişleri çok sert fırçalamak diş etinde kanamaya ve tahrişe yol açabileceği gibi dişin aşınmasına da neden olabilir. Dişleri fırçalarken fırçalamayı değil masaj yapmayı düşünmek daha doğrudur. Küçük dairesel hareketlerle masaj yapar gibi uygulanan fırçalama diş ve diş eti sağlığını korumak açısından olduğu kadar aynı zamanda fırçalamanın etkisi açısından da çok önemlidir.

GERÇEKTEN ZAMAN AYRILMALI

Günde en az iki kez ve her defasında iki dakika sürecek şekilde dişlerin fırçalanması gerekir. Diş fırçalamaya başlayıp 10 - 15 saniye içerisinde fırçalamanın yeterli olduğunu düşünerek fırçalamayı bırakmak yaygın bir davranış biçimidir. Bizler ağız ve diş sağlığı için diş fırçalamanın erken yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz.Çocukluk döneminde ya da sonrasında diş fırçalamanın alışkanlık haline getirilmesini ve bu alışkanlığın mutlaka bir zamanlayıcı ya da cep telefonu alarmı ile süre tutularak 2 dakika boyunca gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz.