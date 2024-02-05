Diş hekimi anlattı: Dişlerinizi fırçalamamanız gereken 3 durum! Yarardan çok zarar neden oluyor…

Diş hekimi Shaadi Manouchehri dişlerin fırçalanmaması gereken 3 durumu paylaştı.
İSTİFRA ETTİKTEN SONRA
Dr. Manouchehri, bunun nedeninin mide içeriğinin çok asidik olması ve ağzın da çok asidik durumda olmasıdır dedi. Şunları ekledi: "Yani eğer hemen sonra fırçalarsanız diş minenizi aşındırırsınız."
KAHVALTIDAN HEMEN SONRA
Yeni yemek yediğinizde ağzınız çok asidik bir durumdadır. Dr Manouchehri şunu tavsiye etti: "Eğer kahvaltıdan hemen sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız, bir mineral olan asiti dişinize sürtmüş olursunuz ve dişinizi yıpratabilir."
TATLI YEDİKTEN SONRA
Dr Manouchehri, tatlı yedikten sonra en az 60 dakika bekleyin dedi. Şöyle açıkladı: "Bunun nedeni, tatlı yediğinizde ağzınızın onu asit olarak sindirmesi ve bu asidin dişlere sürterek diş minesini tahrip etmesidir. O nedenle dişlerinizi fırçalamadan önce en az 60 dakika bekleyin."
Uzmanlar, yatmadan önce son olarak ve her gün başka bir durumda dişlerinizi yaklaşık iki dakika fırçalamanızı tavsiye ediyor. Ancak diş hekiminiz, kendi diş sağlığınız ve ihtiyaçlarınıza göre size daha fazla tavsiye verebilir.
DURULAMA DİŞ FIRÇALAMANIN ETKİSİNİ AZALTIR
Diş hekimleri ayrıca şunu tavsiye ediyor: "Fırçaladıktan sonra fazla diş macununu tükürün. Fırçalamadan hemen sonra ağzınızı çalkalamayın, çünkü bu, kalan diş macunundaki konsantre florürün yıkanıp gitmesine neden olacaktır.