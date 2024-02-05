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Diş hekimi anlattı: Dişlerinizi fırçalamamanız gereken 3 durum! Yarardan çok zarar neden oluyor…

Hepimize günde iki kez dişlerimizi fırçalamanın dişlerimizi ve ağzımızı sağlıklı tutmamıza yardımcı olduğu söylenir. Ancak bir diş hekimi, diş fırçalamadan kaçınılması gereken bazı durumlar olduğu konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:37
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Diş hekimi anlattı: Dişlerinizi fırçalamamanız gereken 3 durum! Yarardan çok zarar neden oluyor…

Diş hekimi Shaadi Manouchehri dişlerin fırçalanmaması gereken 3 durumu paylaştı.

İSTİFRA ETTİKTEN SONRA

Dr. Manouchehri, bunun nedeninin mide içeriğinin çok asidik olması ve ağzın da çok asidik durumda olmasıdır dedi. Şunları ekledi: "Yani eğer hemen sonra fırçalarsanız diş minenizi aşındırırsınız."

KAHVALTIDAN HEMEN SONRA

Yeni yemek yediğinizde ağzınız çok asidik bir durumdadır. Dr Manouchehri şunu tavsiye etti: "Eğer kahvaltıdan hemen sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız, bir mineral olan asiti dişinize sürtmüş olursunuz ve dişinizi yıpratabilir."

TATLI YEDİKTEN SONRA

Dr Manouchehri, tatlı yedikten sonra en az 60 dakika bekleyin dedi. Şöyle açıkladı: "Bunun nedeni, tatlı yediğinizde ağzınızın onu asit olarak sindirmesi ve bu asidin dişlere sürterek diş minesini tahrip etmesidir. O nedenle dişlerinizi fırçalamadan önce en az 60 dakika bekleyin."

Uzmanlar, yatmadan önce son olarak ve her gün başka bir durumda dişlerinizi yaklaşık iki dakika fırçalamanızı tavsiye ediyor. Ancak diş hekiminiz, kendi diş sağlığınız ve ihtiyaçlarınıza göre size daha fazla tavsiye verebilir.

DURULAMA DİŞ FIRÇALAMANIN ETKİSİNİ AZALTIR

Diş hekimleri ayrıca şunu tavsiye ediyor: "Fırçaladıktan sonra fazla diş macununu tükürün. Fırçalamadan hemen sonra ağzınızı çalkalamayın, çünkü bu, kalan diş macunundaki konsantre florürün yıkanıp gitmesine neden olacaktır.

Florür içeren bir gargara kullanmak diş çürümesini önlemeye yardımcı olabilir, ancak bunu dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra kullanmaktan kaçınmalısınız, aksi takdirde dişlerinizde kalan diş macunundaki konsantre florürün temizlenmesine neden olur.

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