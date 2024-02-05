Diş hekimi anlattı: Dişlerinizi fırçalamamanız gereken 3 durum! Yarardan çok zarar neden oluyor…

TATLI YEDİKTEN SONRA Dr Manouchehri, tatlı yedikten sonra en az 60 dakika bekleyin dedi. Şöyle açıkladı: "Bunun nedeni, tatlı yediğinizde ağzınızın onu asit olarak sindirmesi ve bu asidin dişlere sürterek diş minesini tahrip etmesidir. O nedenle dişlerinizi fırçalamadan önce en az 60 dakika bekleyin."

Uzmanlar, yatmadan önce son olarak ve her gün başka bir durumda dişlerinizi yaklaşık iki dakika fırçalamanızı tavsiye ediyor. Ancak diş hekiminiz, kendi diş sağlığınız ve ihtiyaçlarınıza göre size daha fazla tavsiye verebilir.